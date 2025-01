Cantieri nelle aree verdi: pulizia di sentieri e boschi  

Sono stati stanziati 124.600 euro per il nuovo progetto riguardante interventi di manutenzione del patrimonio boschivo di Villacidro. Tra qualche mese vedrà l'inizio dei lavori. Finanziati dalla regione, gli interventi includeranno la manutenzione di sentieri, la posa di tavoli nelle aree di interesse come Villascema e Sa Spendula, e lavori nella fascia boschiva del lago Leni.

«Questa iniziativa – dichiara Marco Erbì, 44 anni, assessore all’Ambiente e al turismo di Villacidro - rappresenta un tassello fondamentale per la valorizzazione territoriale promosso dall’amministrazione comunale di Villacidro. È parte di un progetto articolato che ha già visto la realizzazione di altri interventi sulla sentieristica, finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle aree montane, questo intervento in particolare, interesserà la parte di Monte Omo, che sovrasta il nostro paese».

Alcuni degli obiettivi principali sono la valorizzazione del patrimonio naturale rendendo più accessibili e fruibili le aree boschive del Comune. «Grazie a questi fondi regionali, - prosegue Erbì - abbiamo potuto realizzare interventi strategici per coniugare lo sviluppo turistico con la tutela ambientale. Questo progetto si inserisce in una visione integrata del territorio, volta a creare le condizioni ottimali per attrarre visitatori, offrendo loro l’opportunità di scoprire non solo le nostre bellezze naturali, ma anche il ricco patrimonio storico e culturale che caratterizza Villacidro».

