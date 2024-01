Cantieri nella frazione di Nebida 

Partiti nella mattina dello scorso giovedì i lavori del progetto di rigenerazione urbana della frazione di Nebida. Gli interventi finanziati dai fondi del Pnrr riconducibili alle situazioni di degrado sociale, ammontando ad un milione e 700 mila euro e dovrebbero concludersi entro il giugno del 2025.

I primi mezzi della ditta aggiudicataria dell’appalto, hanno cominciato ad operare nella centrale piazza Santa Barbara: «Dove avverrà il completo rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi. - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - Ma saranno diverse le zone della frazione che subiranno delle modifiche migliorative, fra queste ci sarà la piazza Belvedere, (dove sono previste fra le altre opere anche un’area dedicata ai giochi per i bimbi ed ulteriori spazi verdi con percorsi pedonali), via Canal Grande e via Cala Domestica». Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale, un piano degli asfalti che interesserà diverse zone, una su tutte quella di via Monte Carroccia. (ad. s.)