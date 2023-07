Cantieri  negli ingressi per la città 

Sono iniziati i lavori di sistemazione degli ingressi e dei marciapiedi del centro abitato di Sanluri: un progetto da 450 mila euro, fondi del bilancio comunale. L’obiettivo è dare un volto nuovo, sicuro e accogliente agli oltre seimila ospiti che ogni giorno arrivano nell’unica città del Campidano per lavoro.

Sono quattro le zone interessati dai cantieri aperti: a sud c’è l’ingresso dalla provinciale per San Gavino dove la messa in sicurezza è importante per via dei continui allagamenti di strade e scantinati a ogni pioggia; e c’è anche l’ingresso da Sanluri Stato. A nord i lavori interessano l’ex tracciato della 131 in direzione Sardara da una parte e dall’altra il bivio per Furtei. Le altre opere in programma prevedono la sistemazione di via Sassari con una pavimentazione in basalto e la realizzazione di una rotonda lungo la strada per Sanluri Stato, nei pressi dello stabilimento della Comochi, al fine di evitare i troppi incidenti che si verificano nell’incrocio con la provinciale per la frazione.

«Il progetto – ricorda il sindaco Alberto Urpi – prevede rotonde illuminate a led e con prato verde e la piantumazione di alberi, in particolare nell’area vicino al cimitero che diventerà un parco, col rifacimento dei marciapiedi nei tratti completamente dissestati. Un passo in più verso la sicurezza della viabilità e l’abbellimento della città, partendo dagli ingressi. Un buon biglietto da visita per l’accoglienza dei turisti che vengono a visitare il castello, ma anche dei residenti del Medio Campidano che lavorano nei servizi che la città offre». (s. r.)

