Cantieri metro: un’odissea Si allontana la fine dei lavori 

Solo per settembre, «ma confidiamo che i lavori siano conclusi per l’estate», assicura il direttore generale di Arst Carlo Poledrini, le barriere che da cinque mesi imprigionano viale Diaz spariranno. Doveva essere alla fine di gennaio, poi sono intervenute «interferenze con i sottoservizi, non congruenti con le carte rese disponibili a suo tempo» che hanno dilatato i tempi. Per i cantieri di viale Cimitero, dove a onor del vero ieri anche sotto la pioggia stavano lavorando gli operai, dovrebbe essere febbraio. Per quelli di via Dante e piazza Repubblica, invece, dove l’opera è terminata ormai da tre mesi, bisogna aspettare i tempi tecnici per i “collaudi”. II cronoprogramma dei lavori per la realizzazione della linea 3 della metropolitana leggera, 2,5 chilometri e sette fermate tra piazza Repubblica e piazza Matteotti, si aggiorna (al rialzo dei tempi) mese dopo mese. Ora è arrivata la richiesta dell’impresa all’ufficio Viabilità del Comune di poter continuare i lavori in viale Diaz per altri nove mesi. I cagliaritani, che da più di tre anni e mezzo, da quando cioè sono cominciati i lavori, diventano matti costretti a una gincana quotidiana tra reti metalliche, corsie ridotte, e code snervanti (soprattutto) nelle ore di punta (anche per effetto della concomitanza degli “altri” cantieri) si mettano l’anima in pace: per i prossimi mesi (quanti?) i disagi continueranno.

L’accusa

Se in città gli automobilisti si lamentano tutti i giorni mentre affrontano gli effetti del traffico, in Consiglio si invoca un’accelerazione. «Ormai è acclarato che l’acronimo Arst sta per “Abbiamo ritardi su tutto”», dice con una battuta Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. «A quanto pare si prospettano un’altra primavera e un’altra estate dí passione per il trasporto in città. In viale Diaz la fine dei lavori slitta a settembre», ma Arst assicura di farcela per giugno, «anche se, stando ai precedenti, non possiamo essere certi che si tratti di questo anno. Vista la nuova richiesta» di poter prolungare il cantiere fino a settembre «e visto il precedente accantieramento in cui si poteva notare operatività in una parte e deserto totale nell’altra», cioè l’accusa è che si sia chiuso tutto il tratto di viale Diaz, tra viale Cimitero e via Stazione Vecchia, ma all’inizio i lavori si siano svolti solo nella prima parte, «viene naturale chiedersi il perché non si sia “recintata” solo la parte in cui si è effettivamente operato nei mesi trascorsi», aggiunge. «Da Truzzu a Zedda non è cambiato nulla sui cantieri», sottolinea Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024, «le conseguenze sulla viabilità e sul traffico sono sotto gli occhi di tutti. Ormai non stupisce più nulla, non è ancora aperto il tratto Repubblica-San Saturnino nonostante sia terminato da mesi. E non osiamo immaginare cosa accadrà quando verrà aperto il cantiere sulla via Roma. È fondamentale che non venga consentita più l’apertura di nuovi cantieri finché non siano chiusi quelli già iniziati», dice ancora Farris.

Le buone notizie

Fin qui le brutte notizie. Quelle buone sono relative all’inizio dei “collaudi” sulla tratta Caracalla-Repubblica, chiusa da quasi due anni. Terminati, infatti, già da un po’ di mesi i lavori di raddoppio, la città aspetta solo la riapertura per consentire a studenti e lavoratori di ricominciare a utilizzare la metro (e non più i bus sostitutivi che ingolfano il traffico e contribuiscono a inquinare l’ambiente). «Da questa settimana confermiamo l’avvio delle prove tecniche di isolamento elettrico, di corto circuito etc – poiché la linea è in tensione – , prove che ricadono tra quelle di competenza dell’azienda», assicura ancora Carlo Poledrini. Che poi aggiunge: «Al termine di queste verifiche, confidiamo di avviare anche quelle sulla circolazione dei tram che si concluderanno in qualche settimana. Tutte queste prove sono avviate – e speriamo positivamente concluse – proprio per dare avvio all’iter della procedura autorizzativa per la messa in servizio», da parte dell’agenzia Ansfisa del ministero dei Trasporti, «che, ricordiamo, è prevista da una nuova normativa che siamo tra i primi a dover utilizzare».

