Cantieri lumaca per internet veloce: disagi in via Marconi 

In via Marconi il cantiere per la posa delle fibra ottica si è accavallato a quello dei nuovi marciapiedi. Dei disagi sono testimoni gli automobilisti. In realtà i lavori per internet veloce dovevano essere conclusi da mesi, tanto che qualcuno paragona il cantiere alla Salerno-Reggio Calabria. Per molti cittadini il servizio di internet super veloce rimane ancora un miraggio. Nella zona alta del comune, nei quartieri di Gennauara e di S’Arcu e Susu, qualcuno l’ha già attivata. All’inizio ci sono stati un po’ di problemi ma ora viaggia intorno ai 500 mega. L’assessore alla transizione digitale che ha seguito il progetto fin dagli esordi, Renato Pilia, spiega: «La rete è posata e attiva nei civici coperti da progetto ministeriale. Bisogna fare richiesta. I lavori stanno procedendo sui tratti Anas, mentre i tratti comunali sono conclusi. Su 22 armadi, gran parte sono stati attivati, mancano quelli Anas che sono in corso. È chiaro, le autorizzazioni comunali arrivano prima di quelle Anas».

Poi entra nel dettaglio dei prossimi step: «La settimana è stato completato il tratto dall’Enaip per tutta via Ilbono, adesso stiamo facendo via Marconi e poi via Roma dove utilizzeranno i cavidotti esistenti, quindi il disagio sarà limitato». A breve ci sarà un incontro per fare il punto della situazione con la cittadinanza. E sui disagi ammette: «Purtroppo si è creata una concomitanza dei lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA