Cantieri lumaca, la città va in tilt 

Sulla carta, almeno tre su quattro si sarebbero già dovuti concludere. E pure da un pezzo. La realtà dice tutt’altro: i cantieri in città hanno una data di inizio ma su quella di fine è meglio non scommettere. Reticolati arancioni e modifiche alla circolazione sono parte integrante del paesaggio: indice di riqualificazione e migliorie, certo. Ma anche di qualche disagio.

Foro Boario

La medaglia del più datato spetta senza dubbio al progetto di piazza Pintus. Qui i lavori si sarebbero dovuti concludere prima a fine 2023, poi ad aprile infine a luglio. Di fatto l’inaugurazione della bella mostra di arte contemporanea che ha segnato la riapertura del Foro Boario si è tenuta in un’area ancora incompleta. «A breve saranno sistemati gli alberi mancanti negli spazi sistemati - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete - dopo le ferie estive si dovrebbe procedere con la pavimentazione».

Le piazze

Anche la nuova piazza Manno avrebbe dovuto svelarsi alla città lo scorso dicembre. Ma i tempi della soprintendenza non sempre hanno giocato a favore dell’impresa. Ieri è iniziata la posa dei pali dell’illuminazione, mentre è in fase di completamento la copertura dell’ultimo settore nell’area ai piedi del vecchio carcere. L’esponente dell’esecutivo annuncia che «ai primi giorni di settembre verrà rimossa la platea in calcestruzzo su cui posava il gabbiotto dell’Eni alla presenza dell’archeologo e anche quella porzione di area verrà formalmente consegnata all’impresa Ghiaccio per la conclusione dei lavori». Intanto, nella zona soprastante gli scavi di Porta Mari, recependo le richieste della soprintendenza «è stato tracciato il perimetro della vecchia porta e del muro di cinta che verrà valorizzato mediante una pavimentazione di colore diverso da quella della piazza. È stata realizzata la scala di accesso alla scuola e la rampa per i disabili».

In piazza Mariano, in virtù di una proroga di ottanta giorni concessa all’impresa esecutrice, il calendario dei lavori (che secondo il cronoprogramma iniziale sarebbero dovuti durare tre mesi) segna il giorno numero 105. «È stata conclusa la prima parte della pavimentazione del marciapiede antistante le attività commerciali con i sampietrini - evidenzia Prevete – Oggi inizierà la pavimentazione della platea realizzata nella vecchia sede stradale, venerdì i lavori verranno sospesi e riprenderanno l’ultima settimana di agosto». Con buona pace di residenti e commercianti.

Le proteste

«Purtroppo, il cantiere aperto da tempo crea numerose difficoltà: la polvere è onnipresente e camminare su passerelle strette e provvisorie è problematico per molti, non essendo adatte a tutti - lamenta Erminia Tanda, che nella piazza ha casa e sede di lavoro - Inoltre, la scelta dei sampietrini e delle aiuole piccolissime con alberi visibilmente malati, solleva ulteriori preoccupazioni». Infine il capitolo Torregrande. Tra le voci spuntate al momento figurano la realizzazione delle cordonate delle aiuole, il completamento del marciapiede fronte case, la posa dei lampioni sul lato mare e una prima piazzola. Ma anche qui sospensione in vista e operai in ferie fino all’ultima settimana di agosto.