«Cantieri lenti? Colpa della Giunta» 

La buona notizia è che, dopo il lungo stop, in piazza Manno sono ripartiti i lavori. La Giunta di Massimiliano Sanna ha approvato la seconda variante in corso d’opera che prevede la valorizzazione del pavimento a scacchiera, dell’antico pozzo e dei resti di Porta a mari. Quella meno buona è che tra amministrazione civica e Soprintendenza i rapporti sono sempre più tesi, con visioni diametralmente opposte sui motivi dei ritardi fin qui accumulati.

Botta e risposta

I funzionari ministeriali non ci stanno a passare da capro espiatorio per il mancato rispetto dei tempi di chiusura del cantiere. E alla richiesta di maggiore collaborazione e rapidità nelle comunicazioni giunta dagli assessorati ai Lavori pubblici e alla Cultura, replicano con dovizia di particolari. «L’emergere dei contesti di interesse culturale ha comportato lunghe riflessioni sulla possibilità di valorizzare quanto ritrovato - osserva la soprintendente Monica Stochino - e l’amministrazione comunale ha spesso assunto decisioni contrastanti stabilendo prima di ricoprire e poi di valorizzare quanto emerso, tenendo spesso la situazione in sospeso e dando indicazioni discordanti sul da farsi ai progettisti che, puntualmente, si rivolgevano ai funzionari della Soprintendenza per un confronto su come attuare le richieste dell’amministrazione compatibilmente con la tutela». Non manca una stoccata politica. «Nel corso del cantiere - va avanti la funzionaria - si sono verificate anche situazioni di stallo derivate da specifiche e contingenti condizioni politiche dell’amministrazione». In merito agli scavi di Porta a mari «non richiesto dalla Soprintendenza - puntualizza Stochino - l’ufficio ha fornito tutte le prescrizioni di tutela necessarie, in tempi brevissimi, anche nell’arco di 24 ore in alcuni casi, nello spirito di leale collaborazione». Sull’ultima variante, la responsabile dell’ufficio ministeriale precisa di aver ricevuto il progetto dal Comune solo il 19 febbraio e di aver completato l’istruttoria in 22 giorni a seguito di una complessa riflessione dovuta al fatto che gli elaborati «non fossero perfettamente corrispondenti a quanto era stato concordato».

Museo

Capitolo a parte per i lavori di riallestimento dell’Antiquarium arborense. Il progetto, finanziato attraverso fondi Pnrr è stato presentato lo scorso 14 dicembre e approvato con prescrizioni il 2 febbraio. Il Comune, però, sarebbe in ritardo con la procedura autorizzativa della nuova esposizione che viene rilasciata, previa istruttoria della Soprintendenza, dal servizio della Direzione generale di Roma. «Ad oggi questa documentazione non è ancora stata trasmessa e neanche il progetto scientifico e di allestimento pare siano pronti - aggiunge Monica Stochino - Siamo in attesa anche di documentazione integrativa del progetto richiesta il 2 febbraio». Preoccupa, poi, l’ultima considerazione della funzionaria sulla necessità che le fasi di sgombero e riordino delle sale e dei depositi siano eseguite da personale specializzato «ciò anche per evitare le problematiche conservative che già si sono verificate per lo spostamento non preventivato ed estemporaneo di reperti».

RIPRODUZIONE RISERVATA