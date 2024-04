Cantieri Lavoras, arrivano sette assunzioni 

Nuovi rinforzi a tempo in arrivo per l’ufficio tecnico del Comune di Selargius. Dopo il via libera della Giunta al cantiere comunale Lavoras finanziato dalla Regione con 235mila euro, parte la corsa per sette selargini disoccupati per avere un lavoro - per otto mesi - nei settori Patrimonio, Edilizia privata e Urbanista.

Due ingegneri e cinque geometri le figure ricercate - tramite l’Aspal - da inserire nei cantieri. In cima agli obiettivi da raggiungere in otto mesi di progetto c’è il completamento della digitalizzazione dell’archivio cartaceo delle opere di urbanizzazione. Si punta anche all’aggiornamento dell’archivio informatico predisposto con il precedente cantiere, sulla base delle nuove pratiche urbanistiche legate in particolare ai piani attuativi, e alla digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata attualmente disponibili solo in formato cartaceo. Non solo, la nuova équipe di lavoro dovrà anche operare al fianco dell’ufficio tecnico nell’acquisizione e nella predisposizione delle pratiche richieste allo sportello per le attività economiche e produttive.

Via alle candidature solo online, e scadenza 15 aprile alle 14.

«Un’opportunità importante per alcuni nostri cittadini che, nonostante titoli e competenze, si ritrovano senza un lavoro», commenta la vicesindaca Gabriella Mameli annunciando l’apertura del bando. «Allo stesso tempo questo progetto ci consente di proseguire con la digitalizzazione degli archivi comunali».

