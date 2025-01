Cantieri Lavoras al capolinea dopo otto mesi 

Si è concluso nei giorni scorsi il cantiere Lavoras, del Comune di Aritzo, per rimettere a nuovo diverse opere pubbliche e più punti dell’arredo urbano e rurale da tempo usurati. Gli interventi, del valore di 55 mila euro, hanno impegnato due operai per otto mesi, al lavoro fra gli impianti sportivi di “Pastissu”, la Capanna della cultura e il Museo etnografico. Si sono occupati anche del recupero di un immobile nella pineta di Su Pranu, a ridosso della statale 295 nei pressi del valico di Sa Casa, della messa in sicurezza di alcuni muri pericolanti fra viale Kennedy e “Sa funtana de is imbriagos”, della nuova cartellonistica, della realizzazione di un parcheggio per disabili nella piazza monumento ai caduti e delle manutenzioni di centro storico e via principale. «I cantieri seguono quelli legati alla bonifica dai rifiuti dei mesi scorsi», dice il consigliere delegato ai lavori pubblici, Antonello Vargiu. Parla di «opere che consentiranno di dare una nuova destinazione ad aree da tempo in degrado, fra cui la casa di Su Pranu e altri luoghi di pregio ai piedi del Gennargentu». Aggiunge: «Per il nuovo anno, puntiamo a far partire due cantieri verdi e un ulteriore Lavoras di cui siamo beneficiari dalla Regione, completando interventi ci stanno a cuore». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA