Cantieri Lavoras: 31 assunzioni Domande in scadenza l’11 aprile 

Via alle candidature per i cantieri Lavoras finanziati dalla Regione con poco più di 1 milione di euro. Ingegneri, geometri, esperti informatici e impiegati amministrativi le figure professionali richieste che saranno inserite nei diversi progetti messi in campo dal Comune. Tempo sino all’11 aprile per presentare domanda informatizzata sul portale www.sardegnalavoro.it, effettuando l'accesso alla propria area personale.

Una boccata d’ossigeno per 31 quartesi disoccupati che, con titoli e competenze alla mano, potranno avere un lavoro sicuro per otto mesi. Sono sette i cantieri studiati dall’amministrazione comunale. Nel settore Servizi tecnologici servirà per «il supporto nel caricamento dati e nella gestione delle piattaforme telematiche di controllo e rendicontazione degli appalti pubblici». Archivio digitale anche per il patrimonio immobiliare comunale, ma si punta anche sul potenziamento dei servizi tributari e all’implementazione del sistema informativo territoriale attraverso «la digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee per le quali è stata rilasciata la concessione edilizia o il permesso di costruire». Fra gli obiettivi da raggiungere c’è anche «la verifica cartografica sugli immobili in riferimento alle sanatorie 1985-1994-2003, e la parziale digitalizzazione delle istanze di condono dei piani pilota. Tempo qualche settimana per selezionare i lavoratori a tempo, poi i cantieri comunali partiranno.

