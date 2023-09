Cantieri Lavoras: 153 mila euro 

Èdi 153mila euro la quota assegnata dalla Regione al Comune per l’attivazione di nuovi cantieri nell’ambito del programma Lavoras con l’assunzione di giovani e disoccupati. Le risorse saranno utilizzate per supportare l’ufficio relazioni con il pubblico e interventi di manutenzione ordinaria sui beni pubblici. Due i progetti presentati dal Comune: il primo riguarda la cura degli edifici e degli spazi comunali (scuole, impianti sportivi, aree verdi, biblioteca, centro anziani, strade e marciapiedi); il secondo prevede invece un supporto all’Urp nel settore della comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini. Un’attività che ha come obiettivo il miglioramento della trasparenza amministrativa e della qualità dei servizi di informazione rivolti ai residenti. Il progetto prevede inoltre un supporto agli uffici nel disbrigo delle richieste di accesso agli atti. (c. z.)

