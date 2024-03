Cantieri Lavoras, 12 assunzioni a tempo determinato 

Con le assunzioni nei cantieri Lavoras arriva una boccata d’aria per il Comune che potrà avere nuovi lavoratori e nuove lavoratrici. Le figure ricercate sono 12 di cui un archivista, un geometra, due muratori, un falegname e sette manovali.

«Con l’attivazione di questi progetti, oltre a un sostegno concreto alle politiche attive per il lavoro - afferma l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda -, ci sarà un contributo al miglioramento della macchina amministrativa e ambientale del territorio, nonché alla valorizzazione del patrimonio».Per l’attivazione dei quattro cantieri previsti il Comune si affiderà a una cooperativa sociale di tipo B, con reclutamento del personale tramite Il Centro servizi per il lavoro. Si può presentare domanda entro martedì 2 aprile e l’assunzione darà a tempo determinato per otto mesi con un contratto di 20 ore settimanali.«Per Quartucciu l’attivazione di questi cantieri significa dare risposte ad alcune famiglie che al momento vivono una situazione di fragilità economica», aggiunge Caredda.settori di intervento ci saranno pulizia ed eliminazione delle discariche abusive nelle aree pubbliche, lungo la viabilità e i corsi d’acqua con particolare attenzione alla borgata di Sant’Isidoro, la manutenzione ordinaria delle scuole, del Municipio e del teatro Olata e il riordino dell’archivio comunale.

