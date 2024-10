Cantieri irregolari, pioggia di multe 

Marciapiedi e strade diventano spesso teatro di occupazioni irregolari, mentre squadre edili lavorano senza autorizzazioni, creando disagi per i cittadini. A Quartucciu è così scattato il giro di vite contro cantieri irregolari e occupazioni abusive del suolo pubblico: negli ultimi sei mesi, la polizia locale ha individuato ben 25 trasgressori, infliggendo multe che vanno da 120 fino a 600 euro per i più recidivi.

Via Rosselli

L’ultimo caso ha riguardato una ditta incaricata dall’Enel su via Rosselli. «Sanzionata per mancanza di permessi, la ditta ha ricevuto diversi verbali e il responsabile è stato convocato – racconta il comandante della polizia locale, Fabio Carboni –. I permessi iniziali erano scaduti, quindi abbiamo ordinato la sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo dopo l’ottenimento dei permessi necessari». Prima, infatti, dovranno ottenere il nulla osta per la manomissione del suolo pubblico e poi attendere l’ordinanza di viabilità per riprendere le opere.

Ma i controlli in città e su tutto il territorio, assicura il comandante sono quotidiani: «Stiamo facendo un gran lavoro con le occupazioni di suolo pubblico abusive. Giornalmente verifichiamo che gli autorizzati si attengano alle prescrizioni impartite e accertiamo eventuali occupazioni abusive, per far in modo che tutti rispettino le regole e non arrechino inutili disagi alla cittadinanza».L’invito è dunque quello di ottenere le autorizzazioni in maniera tale da poter lavorare in sicurezza nel minor tempo possibile senza creare disagi al cittadini che potrebbero essere evitati con una programmazione dei lavori.

Le procedure

«Dal agosto inoltre è online sul sito del Comune, ricercando il settore polizia locale, oppure digitando semplicemente su Google “corpo polizia locale Quartucciu”, la procedura per la richiesta di ordinanze di viabilità e occupazione di suolo pubblico, pertanto presentare la richiesta è semplicissimo», ricorda Carboni.Intanto, in merito al cantiere in via Rosselli, la società del gruppo Enel E-distribuzione precisa che «lo stesso è oggetto di nuove autorizzazioni a causa di modifica progettuale resasi necessaria in corso d’opera. Ne abbiamo chiesto di nuove al Comune con cui continuiamo a lavorare in piena sintonia. Contiamo pertanto di chiudere i lavori a breve a valle del nuovo permesso».

