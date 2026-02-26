Cantieri infiniti, traffico paralizzato 

«Sembra di essere in un girone dell’inferno», urla uno degli automobilisti in coda in via Primo Maggio, la strada d’ingresso di Selargius dove è in corso uno dei tanti cantieri che da giorni stanno creando disagi nel traffico.

Dai lavori per la fibra ottica in via Manin e via Crimea, alle colate d’asfalto per coprire le buche causate dal maltempo in diverse arterie cittadine, sino al cantiere infinito di Abbanoa in via Roma, per citarne alcuni. «Chiediamo pazienza, si tratta di interventi necessari», l’appello del sindaco Gigi Concu.

A passo d’uomo

Il caos si registra soprattutto nelle ore di punta. E per gli automobilisti che si ritrovano bloccati in coda, in ingresso così come all’uscita della città, c’è solo una possibilità: percorrere diversi metri a passo d’uomo, con tanto di concerto di clacson come sottofondo musicale, in attesa che la paletta dell’operaio di turno diventi verde.

«Questi lavori si sarebbero dovuti fare in notturna, almeno nelle strade principali», propone un uomo sulla cinquantina che dalla borgata Santa Lucia è diretto verso Cagliari.

Senza fine

Il cantiere più longevo è quello di Abbanoa in via Roma: qui la riqualificazione della rete idrica è partita quasi un anno fa, e ancora non c’è certezza sulla data di fine lavori. Dalla scorsa settimana ci sono gli interventi in corso per eliminare buche e cedimenti stradali post ciclone Harry: da via Primo Maggio a via San Luigi, passando per via Gorizia e via Vittorio Veneto.

In contemporanea il cantiere per la nuova segnaletica in via della Libertà, la fibra ottica e il nuovo asfalto in via Manin e via Crimea. E, come se non bastasse, in questi giorni i giardinieri incaricati dal Comune si stanno occupando delle potature extra in tutto il territorio.

Il disappunto

Uno scenario che sta mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti, selargini e non.

«Capiamo le lamentele dei nostri concittadini e non possiamo negare che i disagi ci siano, soprattutto nelle ore di punta, ma purtroppo sono inevitabili ogni qualvolta si interviene sulla viabilità», spiega il sindaco. «Chiediamo a tutti di avere pazienza, perché sono interventi necessari e che permetteranno a tutti di godere degli indubbi benefici a conclusione dei cantieri».

Sulla possibilità dei cantieri notturni, Concu precisa: «I costi sarebbero decisamente più elevati, le risorse a disposizione non sarebbero state sufficienti per sistemare tutte le strade danneggiate dal maltempo. Oltretutto si tratta di lavori molto rumorosi, farli la notte sarebbe impensabile».

