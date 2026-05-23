Cantieri infiniti, l’ira dei commercianti 

Lavori da oltre un anno in via Roma, da qualche mese in via San Lussorio. Il risultato è lo stesso: commercianti in agonia, imprigionati fra mezzi e operai che lavorano e alle prese con una riduzione drastica dei clienti. «Siamo allo stremo, vogliamo una certezza sulla chiusura dei cantieri altrimenti rischiamo di chiudere», l’appello disperato dei negozianti del centro di Selargius.

Via Roma

I più penalizzati, per via della durata quasi infinita dei lavori, sono gli imprenditori di via Roma, l’arteria cittadina utilizzata quotidianamente da centinaia di automobilisti di passaggio verso la 554, oltre che dai selargini. Prima il cantiere di Abbanoa nella rete idrica iniziato a marzo dello scorso anno e concluso di recente, e da qualche settimana ci sono i lavori per la fibra ottica a prolungare i disagi, anche se gli stessi operai assicurano la chiusura degli interventi entro pochi giorni. Intanto via Roma, fra tagli, scavi e rattoppi provvisori, è diventata una strada-trincea.

«È inconcepibile che i lavori durino più di un anno», lamenta la titolare di un negozio di cosmetici bio lungo la via, Caterina Piu «già qui c’è un problema di parcheggi da sempre, con questi cantieri infiniti è impossibile trovarne uno, e i clienti perdono la pazienza». Poco più avanti c’è la tabaccheria di Carlo Cogoni: «Il cantiere di Abbanoa andava organizzato diversamente in una strada importante come questa, troppi disagi, la mia attività ha avuto un calo del 50 per cento».

Via San Lussorio

Nella vicina via San Lussorio lo scenario è simile. I lavori per la manutenzione dei sampietrini iniziati a marzo vanno a rilento, e a pagarne le conseguenze sono - oltre ai pendolari per via dei bus dirottati - i commercianti. «I clienti? Persi quasi tutti. Se vuole le faccio vedere quanti scontrini ho battuto oggi», dice Maria Grazia Mascia, della rivendita di elettrodomestici e articoli da regalo. «Questo succede quando si affidano gli appalti al ribasso, per noi un disastro».

Il Comune

Il sindaco Gigi Concu chiede pazienza. «Lavori fondamentali, durati sicuramente più del dovuto per via della complessità degli interventi previsti nella rete idrica, ma alla fine a beneficiarne sarà tutta la città», dice riferendosi ai cantieri in via Roma. In programma c’è già la colata d’asfalto in tutta la strada. Su via San Lussorio aggiunge: «Il cantiere sta andando a rilento», ammette Concu, «l’impresa è stata più volte ripresa, anche perché - oltre ai disagi per i commercianti - quello è il fulcro della mobilità sostenibile nella Città metropolitana. Motivi per cui continueremo a sollecitare la ditta affinché ci sia un’accelerata nei lavori».

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