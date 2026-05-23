VaiOnline
Selargius.
24 maggio 2026 alle 00:33

Cantieri infiniti, l’ira dei commercianti 

Il centro trasformato da un anno in una trincea: «I clienti non vengono più» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lavori da oltre un anno in via Roma, da qualche mese in via San Lussorio. Il risultato è lo stesso: commercianti in agonia, imprigionati fra mezzi e operai che lavorano e alle prese con una riduzione drastica dei clienti. «Siamo allo stremo, vogliamo una certezza sulla chiusura dei cantieri altrimenti rischiamo di chiudere», l’appello disperato dei negozianti del centro di Selargius.

Via Roma

I più penalizzati, per via della durata quasi infinita dei lavori, sono gli imprenditori di via Roma, l’arteria cittadina utilizzata quotidianamente da centinaia di automobilisti di passaggio verso la 554, oltre che dai selargini. Prima il cantiere di Abbanoa nella rete idrica iniziato a marzo dello scorso anno e concluso di recente, e da qualche settimana ci sono i lavori per la fibra ottica a prolungare i disagi, anche se gli stessi operai assicurano la chiusura degli interventi entro pochi giorni. Intanto via Roma, fra tagli, scavi e rattoppi provvisori, è diventata una strada-trincea.

«È inconcepibile che i lavori durino più di un anno», lamenta la titolare di un negozio di cosmetici bio lungo la via, Caterina Piu «già qui c’è un problema di parcheggi da sempre, con questi cantieri infiniti è impossibile trovarne uno, e i clienti perdono la pazienza». Poco più avanti c’è la tabaccheria di Carlo Cogoni: «Il cantiere di Abbanoa andava organizzato diversamente in una strada importante come questa, troppi disagi, la mia attività ha avuto un calo del 50 per cento».

Via San Lussorio

Nella vicina via San Lussorio lo scenario è simile. I lavori per la manutenzione dei sampietrini iniziati a marzo vanno a rilento, e a pagarne le conseguenze sono - oltre ai pendolari per via dei bus dirottati - i commercianti. «I clienti? Persi quasi tutti. Se vuole le faccio vedere quanti scontrini ho battuto oggi», dice Maria Grazia Mascia, della rivendita di elettrodomestici e articoli da regalo. «Questo succede quando si affidano gli appalti al ribasso, per noi un disastro».

Il Comune

Il sindaco Gigi Concu chiede pazienza. «Lavori fondamentali, durati sicuramente più del dovuto per via della complessità degli interventi previsti nella rete idrica, ma alla fine a beneficiarne sarà tutta la città», dice riferendosi ai cantieri in via Roma. In programma c’è già la colata d’asfalto in tutta la strada. Su via San Lussorio aggiunge: «Il cantiere sta andando a rilento», ammette Concu, «l’impresa è stata più volte ripresa, anche perché - oltre ai disagi per i commercianti - quello è il fulcro della mobilità sostenibile nella Città metropolitana. Motivi per cui continueremo a sollecitare la ditta affinché ci sia un’accelerata nei lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Cagliari capitale della vela, la città vince la scommessa

Pienone dal porto al Lazzaretto e interesse crescente, il capoluogo si mostra all’altezza dell’America’s Cup 
Riccardo Spignesi
L’esperto: le gare del Ministero non danno certezze per l’imbarco dei semirimorchi. E per le imprese i costi salgono

Traghetti, sotto accusa i nuovi bandi

Continuità per le merci, Confapi: «Regole sbagliate, servono tariffe agevolate anche in estate» 
Alessandra Carta
Regione

Psd’Az diviso verso un nuovo congresso

Il segretario Solinas: convocazione a settembre, lo chiede la base del partito 
Roberto Murgia
Verso il voto

Nel sistema Arborea tramontano i partiti, in campo tre civiche

Valeria Manca e Luca Montisci sfidano l’uscente Manuela Pintus 
Valeria Pinna
Ambiente

Turisti in viaggio sulle Vie del sale

Da Porto Pino a Sant’Antioco, prende forma il progetto da 2 milioni 
Stefano Garau
Cultura

“L’antidoto”, l’invito a non farsi convertire al catastrofismo

Presentato ieri a L’Unione Sarda dal direttore Dessì il libro di Cerasa  
Ciro Auriemma
La polemica

«Nucleare, inevitabile il referendum»

Il Campo largo: gli italiani si sono già espressi. Sprint anche sulla legge elettorale 
La tragedia

Maldive, rimpatriati i corpi dei sub

Domani le autopsie. I pm: accertare l’adeguatezza dell’equipaggiamento 