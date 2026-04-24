Cantieri infiniti e proteste alla scuola Satta-Manno: il caso finisce in Consiglio 

Le porte antipanico della scuola Satta, di via Angioy, ancora da sistemare. Le due bussole, una all’ingresso della via Angioy e l’altra all’ingresso della via Crispi,che aspettano di essere intallate. Poi c’è il problema della manutenzione straordinaria di tutti gli infissi, compromessi dalla presenza di tarli e termiti. E ancora: i bagni dove pieni di infiltrazioni, il cortile interno dissestato, la palestra soggetta a continua distacchi di intonaco, prese elettriche a muro rotte o sfondate (e quindi anche pericolose). Fin qui i problemi al Satta. Poi ci sono quelli della Manno dove manca il collaudo della scala antincendio, e si attende il rifacimento della facciata, imprigionata da quasi un anno dalle impalcature.

Il caso

Di fronte al malessere di docenti, genitori e alunni, la dirigente scolastica Elisabeth Piras scrive al Comune. Ma il caso finisce anche in Consiglio con Roberto Mura, Alleanza Sardegna, autore di una nuova interrogazione in merito. «Dopo una precedente interrogazione era stato detto che la situazione era in via di risoluzione. Invece la scuola Satta è ancora oggetto di lavori che si protraggono da mesi. E così, dallo scorso giugno, 5 sezioni sono state trasferite in via Falzarego che non ha spazi idonei, come la sala mensa che obbliga docenti e alunni a operare in condizioni di precarietà. Questo trasferimento doveva essere temporaneo, sta arrecando disagi alle famiglie che vivono a Stampace, compromettendo il diritto alla prossimità degli edifici scolastici».

La replica

Risponde punto su punto l’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi: «I lavori al Satta sono in via di completamento. Purtroppo sono serviti tempi e risorse maggiori e di questo mi dispiace molto. In questi mesi ce l'abbiamo messa tutta per minimizzare i disagi, mettendo a disposizione lo scuolabus gratuito in ingresso e in uscita; avevamo anche offerto la possibilità di suddividere le classi tra via Falzarego e via Salvator Rosa, ma la scuola ha preferito restare all'interno di un plesso del medesimo istituto comprensivo. Alla Manno», invece, «sono stati terminati da diversi mesi i lavori sulla scala antincendio e altri interventi necessari per la messa in sicurezza. Siamo consapevoli che l'edificio necessiterebbe di interventi di manutenzione straordinaria, ma occorrono ingenti risorse, in via di pianificazione».

Una data certa, alla fine, ancora non c’è. «E questo è grave», tuona ancora Mura. E conclude: «Le famiglie aspettano risposte chiare». ( ma. mad. )

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