Cantieri in via Roma, tregua di primavera 

Via le transenne e i mezzi che per oltre un mese hanno bloccato la strada. Da ieri via Roma - nel centro di Selargius - è finalmente libera dal cantiere della rete idrica partito il 10 marzo, con tanto di stop al traffico - almeno nel primo tratto - che ha trasformato la strada in un deserto per settimane, e messo al tappeto gli imprenditori della zona. Strada di nuovo percorribile, e semaforo di piazza Maria Vergine Assunta riattivato. Lavori temporaneamente sospesi per andare incontro a commercianti e residenti, ma che riprenderanno - in modalità più soft, assicurano da Abbanoa - dopo il periodo di festività.

Il sopralluogo

La riapertura della strada era stata pianificata la settimana scorsa dopo un sopralluogo congiunto del Comune e di Abbanoa. Un incontro organizzato dopo le lamentele dei commercianti - seguite da una petizione con trenta firme inviata in Municipio - con il presidente della società idrica, Giuseppe Sardu, che ha voluto essere presente per verificare lo stato di fatto dei lavori. «Fra qualche giorno la strada verrà riaperta, e il cantiere rimodulato», l’annuncio fatto a fine tour. Annuncio concretizzato ieri mattina intorno alle 9, con il ritorno del via vai di auto - e dei clienti - che per i negozianti sa di boccata d’ossigeno dopo un periodo in apnea. «Finalmente via Roma di nuovo viva», commenta Paola Cabua, titolare di una rivendita di cartucce e toner, «il problema è che i lavori riprenderanno a breve. Capiamo l’importanza del cantiere, ci auguriamo che però stavolta si proceda spediti, e in questo chiediamo al Comune di prestare la massima attenzione. E soprattutto si spera che si tratti di lavori definitivi». Sospeso fra speranza e preoccupazione Felice Nonnis, del bar accanto: «Abbiamo già subito un danno enorme, non possiamo permetterci altri disagi altrimenti qui rischiamo davvero di chiudere tutti».

Via Manin

L’impresa si sposterà nei prossimi giorni in una traversa di via Manin dove è presente un’altra criticità, e a maggio - dopo le Feste - saranno riavviati i lavori in via Roma, nel tratto dall’incrocio con via Sant’Antonio verso il centro. Il cantiere in questo caso non richiederà la chiusura del traffico: si lavorerà a bordo strada consentendo la circolazione. Finito questo step - spiegano da Abbanoa - si proseguirà nella parte centrale dell’arteria dove sarà istituito ancora una volta lo stop alla viabilità, ma con tempi ridotti: verranno impiegate più squadre e accelerati gli interventi con l’obiettivo di completare il cantiere all’inizio dell’estate. Lavori finiti entro giugno, imprevisti permettendo. «Non erano più rimandabili», ricorda il sindaco Gigi Concu, «nella rete idrica di via Roma da tempo si concentravano perdite, con interruzioni nell’erogazione dell’acqua in città. Allo stesso tempo non siamo rimasti insensibili alle lamentele dei commercianti, e una volta ripresi i lavori continueremo a monitorare per limitare il più possibile i disagi sulla viabilità».

