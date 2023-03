Cantieri in via Roma, scatta la rivoluzione del traffico a Cagliari 

Le quattro corsie di via Roma, dalla Darsena fino all’incrocio con largo Carlo Felice saranno chiuse per far spazio a ruspe e operai. Chi vuole raggiungere piazza Matteotti è obbligato a utilizzare i percorsi alternativi che conducono sul lato porto. In particolare, chi arriva da via XX Settembre potrà attraversare viale Diaz e continuare lungo via Pirastu, quindi svoltare in via Campidano per uscire in piazza Deffenu. Anche chi arriva da viale Diaz, con via Roma chiusa, dovrà seguire lo stesso percorso, svoltando a sinistra prima del palazzo dell’Enel. Sempre consentita la svolta a destra per salire in viale regina Margherita.

Sarà una «settimana devastante» per usare le parole del comandante della polizia locale Guido Calzia. Prima che i cagliaritani digeriscano la nuova viabilità nella zona del centro storico più vicina al mare, tra viale Diaz e piazza Matteotti, ci vorrà qualche giorno. Dalle 9 di oggi scatta la rivoluzione del traffico legata ai cantieri per la riqualificazione di via Roma. Le corsie lato portici saranno chiuse almeno fino all’autunno e il flusso delle auto si sposterà sul lungomare 11 settembre, ovvero la strada che costeggia il porto.

Sarà una «settimana devastante» per usare le parole del comandante della polizia locale Guido Calzia. Prima che i cagliaritani digeriscano la nuova viabilità nella zona del centro storico più vicina al mare, tra viale Diaz e piazza Matteotti, ci vorrà qualche giorno. Dalle 9 di oggi scatta la rivoluzione del traffico legata ai cantieri per la riqualificazione di via Roma. Le corsie lato portici saranno chiuse almeno fino all’autunno e il flusso delle auto si sposterà sul lungomare 11 settembre, ovvero la strada che costeggia il porto.

L’appello

«Chi può, eviti di usare l’auto», consiglia l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu, «mi rendo conto che non tutti possano permetterselo, ma nei prossimi giorni è prevedibile che ci sia qualche criticità, in attesa di un assestamento».

I cartelli con i divieti e i nuovi sensi unici sono già stati sistemati. Chi deve spostarsi dalla zona di via Sonnino e viale Diaz verso viale Trieste e Sant’Aventrace dovrà cambiare abitudini.

Le quattro corsie di via Roma, dalla Darsena fino all’incrocio con largo Carlo Felice saranno chiuse per far spazio a ruspe e operai. Chi vuole raggiungere piazza Matteotti è obbligato a utilizzare i percorsi alternativi che conducono sul lato porto. In particolare, chi arriva da via XX Settembre potrà attraversare viale Diaz e continuare lungo via Pirastu, quindi svoltare in via Campidano per uscire in piazza Deffenu. Anche chi arriva da viale Diaz, con via Roma chiusa, dovrà seguire lo stesso percorso, svoltando a sinistra prima del palazzo dell’Enel. Sempre consentita la svolta a destra per salire in viale regina Margherita.

Le modifiche

Dall’altra parte, chi arriva in via Roma al semaforo del Municipio sarà costretto a svoltare a sinistra nel largo Carlo Felice o a destra verso il lato porto o viale La Plaia. L’altra novità è stata studiata per consentire l’inversione di marcia e non rimanere imbottigliati di fronte agli sbarramenti. Chi da viale La Plaia percorrerà la parte iniziale di via Sassari, potrà superare l’incrocio con via Roma (palazzo Vivanet e stazione) per poi svoltare a destra in via Crispi (senso unico) e all’incrocio del Caffè Svizzero girare a destra per poi rimettersi in via Roma. Per ora nessun cambiamento in via Maddalena: il tratto più in basso, all’incrocio con via Roma, resterà a salire verso piazza del Carmine. Mentre quando verrà inaugurato anche il cantiere di viale Trieste il senso unico sarà invertito.

I lavori

Il cambio di viabilità è necessario per far spazio al cantiere che ridisegnerà il volto di via Roma. Il progetto è di Stefano Boeri. Sarà realizzata una grande piazza sul mare, dalla Darsena al palazzo del Comune, con oltre 200 alberi, chioschi e spazi per lo sport e giochi per i bambini. La seconda parte del progetto prevede la realizzazione di uno scavo per spostare la viabilità sotto terra. Una infrastruttura che sarà profonda sette metri, lunga oltre trecento, con rampe d’accesso in via Riva di Ponente, poco oltre il palazzo che oggi ospita l’Arst, e di fronte al Consiglio regionale. Costo stimato: circa 90 milioni di euro.

Piazza Matteotti

Dal 5 maggio i cantieri di via Roma interesseranno anche piazza Matteotti. Il Comune prevede che saranno due mesi di sacrifici interrotti solo per consentire lo svolgimento della Festa di Sant’Efisio, mentre le opere si concluderanno in autunno. Quando sarà riaperta al traffico, la carreggiata di via Roma lato portici sarà ridotta a due sole corsie per le auto, una per ogni senso di marcia, più una corsia riservata gli autobus del Ctm (le linee 1 e 5), ai taxi e agli Ncc. Questo perché una parte della carreggiata sarà inglobata dalla grande passeggiata verde.

È stata rinviata di qualche settimana, invece la chiusura al traffico di viale Trieste, per evitare di congestionare il traffico della zona: in questi giorni gli operai si occuperanno della mappatura degli alberi e di altre attività.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata