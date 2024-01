Cantieri in via Mori, cambia la viabilità Deviata una linea Ctm 

Iniziano i lavori per il rifacimento della cunetta centrale e dell’asfalto in via Mori.Per questo motivo da domani mattina la strada chiuderà al traffico nel tratto tra via Pola e via Ada Negri. L’intervento in questa parte di strada andrà avanti fino al 7 febbraio.Per agevolare gli automobilisti sono già stati sistemati in centro alcuni cartelli gialli e neri che indicano la chiusura di via Mori in modo che si possano scegliere per tempo percorsi alternativi.Uno di questi si trova ad esempio in via Pola all’altezza della farmacia, così che chi arriva da piazza Dessì possa svoltare in via Garibaldi.I lavori proseguiranno poi tra l’8 e il 19 febbraio nel tratto tra via Negri e via De Cristoforis e dal 20 febbraio al primo marzo tra via De Cristoforis e piazza IV Novembre.

Al rifacimento della cunetta seguirà la rimozione del vecchio asfalto, pieno di buche e voragini e la nuova bitumazione. Via Mori è una strada molto trafficata, percorsa ogni giorno da centinaia di auto dirette verso via Fiume e da qui verso il Poetto.

Per questo la Polizia locale invita gli automobilisti a seguire i percorsi alternativi in modo da non arrivare davanti alla strada chiusa e intralciare così la circolazione.

Per via dei lavori cambierà percorso anche la linea 40 del Ctm da domani alle 7,30 e fino al primo marzo. I bus, in direzione Pitz’e Serra, arrivati in via Porcu, proseguiranno in via Merello, via Sant’Antonio e piazza IV Novembre da dove riprenderanno il percorso ordinario. Sarà soppressa la fermata di via Mori mentre per quanto riguarda la direzione verso via Brigata Sassari il percorso sarà regolare.

