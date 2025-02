Cantieri in ritardo, la sfida del Pnrr ora fa paura 

Oltre quattro miliardi di euro. Tanti soldi per un’Isola che da anni vorrebbe fare il salto di qualità infrastrutturale e sociale. Eppure i fondi del assegnati alla Sardegna rischiano di trasformarsi in un flop se dai progetti approvati non si passerà in fretta ai cantieri, i quali innescheranno per i decenni avvenire assunzioni, collegamenti rapidi e servizi alla collettività moderni ed efficienti. La scadenza del 2026 è sempre più vicina, ma i progetti in dirittura d’arrivo non sono molti.

Tra le grandi criticità c’è la mancanza di una macchina organizzativa coesa che riesca a dirigere l’enorme traffico di risorse che passano dall’Isola e che si spargeranno in centinaia di territori. Spesso impreparati a gestire questo tipo di burocrazia.

L’Isola è in ritardo: gli ultimi dati dicono che il 60% dei bandi pubblicati è stato aggiudicato, contro una media nazionale del 62%. C’è poi il capitolo occupazione: la grande rivoluzione Pnrr avrebbe dovuto infatti spalancare le porte di migliaia di cantieri e con essi avviare una campagna di assunzione senza precedenti. Tutto ancora rimasto sulla carta visto che le stime per il 2026 parlano di un aumento del tasso di occupazione dell’1,9%: tutte le altre regioni del Sud sono sopra il 2. Eppure i traguardi fissati dall’Isola sono ambiziosi: se andrà tutto come previsto verranno fatti correre oltre 600 milioni di euro per la digitalizzazione dei territori, in primis le zone interne; 1,3 miliardi di euro per la transizione green; 372 milioni per la mobilità sostenibile; 733 milioni per l’istruzione; 453 milioni per la coesione territoriale e 431 milioni per la sanità.

