Cantieri in quattro paesi:  stanziati cinque milioni di euro 

Impianti sportivi, scuole, musei e tanti altri interventi per oltre cinque milioni di euro. Sono previsti nel piano triennale delle opere pubbliche dell’Unione dei Comuni “I nuraghi Monte Idda e Fanaris” che comprende Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa. Il programma è stato approvato dalla Giunta dell’ente, guidato dal sindaco di Vallermosa Francesco Spiga.

L’Unione dei Comuni utilizzerà i fondi della programmazione territoriale. Serviranno per realizzare diversi lavori. «Si tratta di una serie di interventi coordinati – spiega Francesco Spiga – si terrà conto anche dei vari suggerimenti che arriveranno dai territori».

L’elenco delle opere è lungo. Ci sono in campo numerosi progetti, alcuni ormai esecutivi e prossimi all’appalto. Per quanto riguarda Vallermosa il piano prevede la costruzione di un asilo nido e la ristrutturazione del museo. A Decimoputzu sono previsti lavori nella zona dei San Basilio e investimenti nel settore culturale, mentre a Villaspeciosa verrà realizzato un nuovo impianto sportivo, un campo di calcio con il terreno di gioco in erba sintetica.

A Siliqua gli interventi interessano l’area del castello e il centro abitato. «Contiamo di appaltare alcuni lavori già all’inizio del prossimo anno», conclude Francesco Spiga.

