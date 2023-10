Cantieri in corso per 5 milioni 

Cinque milioni di euro di lavori pubblici in corso a Carloforte, tra manutenzioni, riqualificazioni e trasformazioni.

Durante il Consiglio comunale di ieri mattina (tra i punti in discussione, una variazione al Piano delle opere pubbliche) il sindaco Stefano Rombi ha fatto il punto della situazione sui lavori in corso. Intervento praticamente concluso all’ex bocciodromo che si è trasformato in una palestra polifunzionale, con lavori per 800 mila euro. A buon punto, intorno al 75 per cento di intervento, i lavori al campo sportivo che costeranno 550 mila euro e nel progetto per la valorizzazione delle Saline che dovrà essere ultimato con l’installazione degli infissi e la tinteggiatura. Da qualche settimana sono iniziati i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte del canale delle Saline. «Dopo i lavori eseguiti dall’Enel, lunedì inizieranno le trivellazioni per installare i 10 pali a 17 metri di profondità - ha detto il sindaco - questa è la fase più delicata poi si procederà spediti. Al momento siamo perfettamente in linea con i tempi previsti».

Tra i lavori pubblici in corso o in procinto di partire il sindaco ha citato anche l’ex Onmi, che con un milione di euro si trasformerà in nido per l’infanzia, e ancora gli interventi sulle palestre delle diverse scuole (elementari, medie e Nautico) e i finanziamenti ottenuti dalla Regione per la viabilità. Durante il Consiglio è stato approvato il bilancio consolidato 2022 mentre in tema di Agenda della transizione energetica sono stati approvati due gruppi di lavoro, comunicati dall’assessore alle Politiche energetiche Gianluigi Penco.

