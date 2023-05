Cantieri in cimitero e nelle strade rurali 

Tutto pronto a Nuragus per appaltare i lavori di tre opere pubbliche che prevedono la spesa di 415 mila euro. L’investimento più grosso di 180 mila euro, riguarda la ristrutturazione del vecchio cimitero dove verrà rifatta la pavimentazione. Poi si interverrà sulla cappella dove verrà fatta l’impermeabilizzazione. Altri 150 mila euro serviranno per la ristrutturazione della struttura che ospita la Comunità Integrata per anziani.

Gli ultimi 83 mila euro saranno spesi per la manutenzione straordinaria delle strade rurali. Ancora oggi alcune di queste strade risultano difficilmente percorribili in particolare nel periodo invernale o nel periodo di intense piogge che possono creare un ulteriore dissesto della carreggiata. Si tratta di passaggi importanti per tutti coloro che lavorano in campagna, tenuto conto che Nuragus, come tanti paesi del territorio, ha un’economia prevalentemente agro-pastorale, il traffico verso la campagna è sempre intenso, le strade devono pertanto essere percorribili e sicure.

RIPRODUZIONE RISERVATA