Cantieri in centro, anziani senza un ritrovo 

I cantieri del centro città li hanno divisi. E loro si sono adattati. Succede ai “ragazzi” dai 70 anni in su che erano soliti ritrovarsi tra piazza Gramsci o via Gorizia a Sestu, e ora, senza uno spazio abbastanza grande per loro, si son dovuti separare. E qualcuno si porta anche la sedia da casa.

Proteste

«Siamo abbandonati», è la voce di Palmido Musiu, 77 anni e armato di sedia pieghevole, «non ci hanno lasciato una panchina, ci sono troppi cantieri. Ma a chiuderci in casa non ci stiamo, e così tocca arrangiarci». Accanto a lui c’è Ignazio Cau: «Ho lavorato una vita la terra, sotto il sole. Ora chiediamo solo un posto per ritrovarci insieme. Una volta c’era il centro anziani, lo gestivamo noi stessi, ci ritrovavamo per chiacchierare, giocare a carte. Ora dobbiamo stringerci in un marciapiede, per non parlare della mancanza del bagno». In passato gli anziani si ritrovavano nel locale del parco Marcis, poi assegnato alla Scuola Civica di Musica, mentre il parco è inagibile per lavori. Non si può entrare in piazza Gramsci, dove è stato ultimato il nuovo locale che dovrebbe andare agli anziani, ma sono in corso altri lavori per rifare completamente l’area e renderla più moderna. E anche l’ombra sotto la sede del circolo ex combattenti non c’è più perché la palazzina è stata demolita per costruire la nuova Casa della Musica. «Noi siamo fortunati, abbiamo trovato ombra qui», dice Pino Argiolas, 77 anni e un passato da infermiere, che è con un altro gruppo, in piazza sant’Antonio: «Ci sono solo due panchine, speriamo che nel nuovo centro anziani ci sia abbastanza spazio». E poi: «Vogliamo farci sentire, è una situazione ingiusta», aggiunge Marco Pinna, 83 anni, che faceva l’operaio. Dall’altra parte in via Piave c’è un terzo gruppo ad osservare il cantiere: «Una volta giocavamo sempre a bocce al circolo ex combattenti», commenta nostalgico Natalino Loi, «adesso da anni andiamo al campo in corso Italia». Con loro c’è anche il decano del gruppo, Mario Picci: «Tra tre mesi faccio 91 anni, e dal futuro non mi aspetto nulla», dice allargando le braccia, «ma i miei amici voglio vederli sempre».

Gli interventi

Di certo il centro di Sestu sta vedendo un grande rinnovamento: secondo quanto si apprende dal Comune sarebbe quasi ultimata la nuova piazza Gramsci dove troveranno posto anche 4 alberi e una fontanella, e dovrebbe aprire a ottobre il nuovo parco Marcis, mentre i lavori per la Casa della Musica si chiuderanno nel 2026. Sull’apertura di un centro anziani, che sarà probabilmente gestito da professionisti, non ci sono ancora tempi certi.