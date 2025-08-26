Cantieri Forestas, prime assunzioni 

Sono arrivate le prime firme sui contratti per i nuovi dipendenti Forestas. Le procedure di reclutamento in quindici paesi del territorio sono state gestite dai Centri per l’impiego, in collaborazione con la stessa Agenzia regionale, chiamati a raccogliere e vagliare le candidature per l’inserimento stabile di personale qualificato.

È stata una vera e propria corsa al posto fisso, che ha coinvolto un esercito di candidati a fronte di un centinaio abbondante di posti da occupare tra Arzana, Baunei, Cardedu, Gairo, Jerzu, Lanusei, Osini, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Ulassai, Urzulei, Ussassai e Villagrande. Sono stati assunti, fra gli altri incarichi, 61 operatori alla motosega, 40 conduttori di mezzi pesanti e altre figure professionali qualificate quali falegnami e muratori. I numeri sono stati ripartiti sulla base della superficie di territorio in concessione all’Agenzia.

Le assunzioni sono ossigeno puro per il servizio territoriale che, da qualche anno, è andato sotto organico perché i dipendenti andati in pensione non sono mai stati sostituiti. C’è un dato esplicativo che conferma il crollo del numero di maestranze: nel 2001 Arzana aveva 100 residenti a libro paga dell’Ente foreste. Oggi l’organico è di una quarantina di addetti. Numeri alla mano, il presidio si è quasi completamente svuotato. Nel mezzo del decremento di risorse umane, pari al 60 per cento in un quarto di secolo, è avvenuta la migrazione verso Forestas, l’Agenzia istituita il 27 aprile 2016. Lo stesso è avvenuto in tutti gli altri paesi.

