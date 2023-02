Cantieri fermi: il sindacato edili scende in trincea 

«Nel 2023 abbiamo ancora strade statali ottocentesche in Ogliastra e i nuovi lavori non partono». Maurizio Piras, 57 anni, segretario territoriale di Filca Cisl, ha esordito così all’assemblea convocata ieri pomeriggio a Tortolì. «Un avvio della mobilitazione della categoria dei lavoratori edili», ha annunciato il rappresentate sindacale. «Siamo pronti a scendere di nuovo in piazza, insieme agli operai, come abbiamo già fatto in passato e negli anni scorsi, per chiedere il diritto al lavoro, allo sblocco delle opere viarie ferme nei cassetti per quasi 200 milioni di euro complessivi». Il lotto dell’Orientale Tortolì-Bivio di Cea ha subito rallentamenti e la conclusione è stata posticipata, il troncone Tertenia-San Priamo è finito nel limbo della burocrazia asfissiante con procedure tutte da rinnovare. «Non ci siamo riuniti per chiedere sussidi, cassa integrazione o forme di assistenzialismo fini a sé stesse, vogliamo che si aprano i cantieri di completamento delle statali 125 e 389 e della provinciale 27: delle tre opere non esiste una data ufficiale di apertura cantiere».

Gli operai che hanno preso parte all’assemblea, dipendenti delle imprese Salc e Movistrade Cogefi, protestano affinché il problema dei ritardi dei lavori non passi ancora nel silenzio della politica. «Il ritardo - ha precisato Piras - è dovuto a precise mancanze e responsabilità degli uffici Anas e della Regione, al cui governo chiediamo di darci un immediato segnale. Auspichiamo che nei prossimi giorni ci sia un impegno politico e sindacale concreto e unitario del territorio e che si apra ufficialmente un tavolo di confronto congiunto tra Regione, Anas, amministrazioni locali e organizzazioni sindacali per affrontare e risolvere i nodi che ancora ostacolano la realizzazione e il completamento della rete viaria in Ogliastra». (ro. se.)

