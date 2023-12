Cantieri fermi fra proteste e disagi 

Le date di fine lavori sono scritte a chiare lettere sui cartelli all’ingresso dei cantieri. Ma basta guardarsi intorno per comprendere che molti degli appalti più importanti vanno piuttosto a rilento o addirittura sono bloccati. Dal lungomare di Torregrande al Foro Boario passando per piazza Manno i problemi non mancano e ci sarà un gran daffare per cercare di recuperare come puntualmente fa notare la minoranza.

Foro Boario

La data fissata sul calendario era quella del 31 dicembre, termine entro il quale (così come aveva assicurato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete) si sarebbero dovuti concludere i lavori di riqualificazione di Pratz’e Bois. «L’anno è quasi finito e a tutt’oggi le opere permangono incomplete, la strada attorno alla rotonda disastrata, i marciapiedi mai finiti, la pista ciclabile indecorosa» fanno notare i consiglieri di minoranza che tornano all’attacco con una nuova interrogazione. Carla della Volpe, prima firmataria, Efisio Sanna, Umberto Marcoli, Francesca Marchi, Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Massimiliano Daga e Francesco Federico chiedono al sindaco e alla Giunta «quali sono le motivazioni per le quali la ditta aggiudicatrice dell’appalto non abbia ad oggi completato i lavori e se il capitolato della gara affidata alla ditta Dueffe preveda anche il rifacimento della rotonda e la bitumazione della strada». Nel documento si domanda inoltre «come mai non siano state a tutt’oggi messe a dimora le piante, così come previsto nel capitolato arredo del verde e quali sono i tempi per la conclusione dei lavori che possano rendere decorosa la piazza e la zona intorno, e rendere nuovamente fruibile il centro espositivo del Foro Boario».

Torregrande

A poche settimane dall’apertura, il cantiere era stato subito bloccato. Dapprima si era parlato della necessità di una perizia suppletiva sul sottosuolo, poi delle prove di stabilità dei pini. Sta di fatto che a distanza di varie settimane, sul lungomare tutto è fermo. E ancora una volta la minoranza, con Massimiliano Daga primo firmatario, ha sollecitato chiarimenti e una soluzione urgente agli eventuali ostacoli visti i disagi che un lungomare ingessato può comportare sia ai residenti che agli operatori. E su Torregrande c’è una diffusa preoccupazione anche per gli interventi al porticciolo turistico: i lavori slittano ancora, dovrebbero iniziare nel prossimo autunno.

Piazza Manno

Le ruspe hanno riacceso i motori ma le incognite sono ancora tante. A poco più di un mese dalla Sartiglia ci so no ancora troppe incognite e la preoccupazione cresce. Tanto che residenti e operatori commerciali hanno chiesto un incontro urgente con il Comune per cercare di trovare una soluzione dopo mesi di chiusura totale della piazza e disagi. A ridosso delle festività, con la stazione Arst chiusa sono fioccate le lamentele, soprattutto da parte di persone anziane, che per raggiungere il centro a piedi sono state costrette ad allungare il percorso. Oggi alle 9 a Palazzo Scolopi l’atteso faccia faccia con gli amministratori.

