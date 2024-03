Cantieri fermi, area sportiva a rischio 

Manca il parere favorevole sullo stato d’avanzamento dei lavori da parte del Ministero dello Sport, la ditta esecutrice si ferma e ora rischia di saltare la realizzazione dell’impianto sportivo del Cuore Immacolato entro i tempi previsti.

Stop forzato

A lanciare l’allarme è l’associazione sportiva Asd Piergiorgio Frassati e la voce è quella del presidente Mario Zara: «Se non si concludono i lavori entro la fine dell’anno perderemo il finanziamento di 780 mila euro ottenuto tramite la partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020». L’assessore comunale allo Sport Vito Spiga spiega: «La ditta esecutrice è al momento ferma perché stiamo attendendo il benestare per lo stato d’avanzamento dei lavori da parte del Ministero. Un’attesa che si protrae da tre mesi».

Il progetto

Era il 2022 quando dalla graduatoria di un bando del Pnrr l’Asd Frassati ricevette l’attesa notizia di poter contare sul finanziamento di un progetto per la riqualificazione civile dell’intera area del Cuore Immacolato, comprendente la realizzazione di un campo da calcio a 8 in manto sintetico, due campi da padel, un’area coperta per il tennis tavolo, un nuovo impianto d’illuminazione, spogliatoi e parcheggi e ristrutturazione degli edifici presenti. Un bando importante che necessitava (per potervi partecipare) della presenza di un partner che potesse gestire i rapporti col Ministero e la ditta d’appalto, un soggetto garante in questo caso individuato nel Comune di Iglesias. La stessa Frassati ha dovuto impegnarsi con un fondo di garanzia pari a 70 mila euro.

Il cantiere

Gli interventi per la realizzazione di quello che diverrebbe un vero e proprio gioiello sportivo nel cuore della città, partono senza alcun intoppo, il cantiere è in fervore «finché i lavori non sono stati bruscamente interrotti. - svela il presidente dell’associazione sportiva Mario Zara - Prima per tre mesi consecutivi, poi nuovamente dopo una breve ripresa. Al momento non sappiamo quali siano i reali motivi dello stop, ma ci appelliamo all’amministrazione comunale affinché possa essere chiarita la situazione. Se entro la fine dell’anno il progetto non dovesse essere concluso, rischiamo di perdere il finanziamento. Avrebbero dovuto consegnare le opere il mese prossimo, ma considerando lo stato attuale degli avvenimenti temiamo non possano essere rispettati i tempi. Assieme alla curia abbiamo compiuto tanti sacrifici per poter portare avanti un progetto che gioverebbe all’intera comunità».

L’assessore allo Sport Vito Spiga svela i motivi della paralisi del cantiere, che parrebbero riconducibili ad un iter farraginoso: «Abbiamo inviato lo stato d’avanzamento dei lavori al Ministero, questi ha il dovere di verificare se conforme a quanto previsto dal cronoprogramma del finanziamento. Da mesi siamo in attesa di una risposta ma non arriva».

