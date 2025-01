Cantieri fantasma e strade colabrodo 

Lavori fermi e strade distrutte. Questo il risultato a Isili dei lavori cominciati mesi fa per la fibra. L’amministrazione comunale non ha avuto nessuna comunicazione ufficiale ma pare che la ditta che aveva l’appalto abbia rinunciato. Intanto in Comune continuano le lamentele da parte dei cittadini che ogni giorno devono fare i conti con buche, polvere e tubi lasciati all’aria. Difficile però dare risposte chiare. «Abbiamo notato – ha detto il vice sindaco Enrico Melis – che molti operai sono andati via, sono stati portati via mezzi e attrezzature ma alcuni circolano ancora in paese, talvolta con divisa ed elmetto». Si tratta però di un appalto del Ministero sul quale il Comune può fare poco. Sono fondi del Pnrr vinti da una grossa ditta che, come spesso succede, ha subappaltato con conseguenze che sono visibili a tutti. «Continueremo a verificare e sollecitare il ripristino delle strade – ha assicurato il sindaco Luca Pilia – e la conclusione dei lavori deve avvenire in tempi brevi altrimenti faremo valere i diritti del nostro comune nelle opportune sedi». I disagi di questa situazione sono molteplici e riguardano sia coloro che si spostano a piedi costretti allo slalom tra le buche, ma anche le macchine spesso devono fare percorsi alternativi, proibitivo in certe strada transitare con i passeggini e le carrozzine. «Confidiamo in una ripresa dei lavori – ha aggiunto Melis – ma non daremo il permesso fino a che non verranno ripristinate le strade che oggi versano in condizioni critiche». ( s. g. )

