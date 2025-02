Cantieri e verde pubblico 

In attesa degli adempimenti burocratici che consentano ai cittadini la piena fruizione delle opere terminate come piazza San Giuliano, l’ecocentro e gli spazi del nuraghe San Marco, continuano il lavori pubblici a Genuri. «I principali cantieri in corso sono il restauro della chiesa Parrocchiale, la realizzazione struttura integrata per anziani e il restauro della chiesa campestre San Marco», spiega il sindaco Sandro Branca. A causa dei lavori in piazza sono in vigore delle nuove regole per la circolazione nel centro abitato.

A Genuri fino a giovedì 13 i cittadini possono presentare domanda per la potatura degli ulivi secolari comunali: contributo di 70 euro per pianta, per un massimo di cinque piante per ogni beneficiario e nucleo familiare. (g. g. s.)

