Cantieri e strade chiuse, mesi di disagi 

Cantieri a Sestu: una storia che va avanti da mesi, tra traffico intasato, proteste e malumori. Le ultime segnalazioni arrivano da via Tripoli, dove la strada è stata chiusa ieri per iniziare i lavori che porteranno il nuovo asfalto.

I residenti

«Gli operai ci hanno spiegato che sarà passato l’asfalto solo nella parte degli scavi di Abbanoa, ma la strada è tutta un disastro», argomenta Milena Pala. Ieri la chiusura è iniziata a cominciare dall’incrocio con via Monserrato e via Iglesias, creando un tappo di traffico. L’ultimo atto dopo mesi di chiusure parziali per installare le nuove condutture. «Non ci hanno spiegato bene molte cose – racconta Veronica Caredda –, all’inizio ci è arrivata una lettera che diceva che non si potrà assolutamente passare o parcheggiare durante i lavori, poi un’altra che dice che sarà possibile almeno la sera, così non restiamo bloccati in casa». Dovrebbe essere possibile anche durante il weekend. «Tra un lavoro e l’altro siamo così da quattro mesi. I clienti si lamentano perché prima parcheggiavano qui davanti», si sfoga Francesco Taris, titolare di una panetteria.

Le altre strade

Chiuse al traffico anche via Genova e via Torino, dove si può entrare solo fino a un certo punto con l’auto, e non è mancato qualche problema. «In via Aosta è stato istituito il doppio senso per poter uscire da via Torino, ma ci sono molte auto parcheggiate su un lato e passare è difficile. Peggio ancora, c’è chi esce da via Torino contromano per andare in corso Italia, forse la viabilità provvisoria andrebbe ripensata», fa notare Giuliano Soro.C’è un cantiere anche in via Bologna, dove si scava per installare la fibra ed è stato previsto il senso unico alternato con semaforo.

Il Comune

«L’asfalto nuovo arriverà su tutta via Tripoli», promette Matteo Taccori, consigliere con delega ai Lavori Pubblici, «Abbanoa al momento effettuerà solo i ripristini, ma successivamente interverrà il Comune che aveva già pianificato da tempo il completo rifacimento, e, non appena saranno concluse le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, verrà ripristinato integralmente il manto». Per quanto riguarda la situazione di via Torino, via Genova e dintorni: «Le modifiche alla viabilità sono state decise dalla Polizia Locale e sono adeguatamente segnalate. Purtroppo c’è sempre qualche furbetto, ma non si può lasciare due vigili in strada fermi lì per questo. Piuttosto invitiamo al rispetto e alla responsabilità».

I tempi dei cantieri? in via Tripoli dovrebbe bastare qualche giorno. In via Torino e in via Genova la posa delle condotte e i nuovi allacci saranno completati per la prima settimana di agosto. Poi arriverà anche qui il ripristino dell’asfalto a carico di Abbanoa.

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