Cantieri e shopping, traffico nel caos  

I cantieri e il traffico intenso delle festività natalizie enfatizzano, a tutte le ore del giorno, i problemi della viabilità cittadina. Nella zona di piazza Matteotti, in particolare. Tra l’uscita del parcheggio della stazione e via Sassari, ma anche in viale La Plaia, in via Roma, nel lungomare 11 settembre e nel Largo, dalla mattina alla sera si formano code infinite perché le auto trovano un imbuto in via Sassari e nel tratto di via Roma davanti al Municipio. Tre corsie riservate ai mezzi pubblici e solo una percorribile dalle auto sono – a detta di molti automobilisti – un errore che in una città stravolta dai cantieri si paga con code infinite e un aumento dei livelli di stress, già elevati.

Il solito “tappo”

Quanto al “tappo” di via Sassari, anche nei giorni scorsi l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu aveva parlato delle trattative in corso con la società del gruppo Fs che gestisce l’area parcheggio per realizzare un’uscita in viale La Plaia, peraltro già utilizzata dai dipendenti del gruppo. Una soluzione applicabile in tempi rapidi, che richiederebbe la realizzazione della segnaletica e poco più.

Non dovrebbe essere un’impresa, insomma, anche se andrebbero valutate le misure di sicurezza. «Questa soluzione contribuirebbe molto ad attenuare il problema che si crea in piazza Matteotti, soprattutto sotto le festività di Natale», ha spiegato Mereu. «Per questo motivo abbiamo cominciato a parlarne quasi un anno fa, e continuiamo a farlo: le interlocuzioni con Ferrovie vanno avanti», aggiunge. Ma finché non si apre il nuovo varco in viale La Plaia l’inferno di piazza Matteotti è un incubo che da qui a Natale può solo peggiorare.

E peggiorerebbe ulteriormente se venisse ripreso il vecchio progetto di una struttura sopraelevata “leggera” che raddoppierebbe il numero dei posti auto disponibili in quell’area. Senza un’uscita in più ha poso senso.

Ad oggi una buona soluzione sarebbe quella di aprire i parcheggi in struttura che sono chiusi da anni. Quello di via Battisti potrebbe essere il primo a essere messo a disposizione degli automobilisti. Ma sarebbe una goccia nel mare del traffico.

