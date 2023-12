Cantieri e shopping natalizio: è caos 

Si scrive cantiere della metropolitana leggera, si legge ritardo. È dal 2021 che sulla nuova linea 3 Repubblica-Matteotti (via Dante, viale Diaz piazza Madre Teresa di Calcutta, piazza Repubblica) si sta lavorando. L’opera, iniziata oltre due anni e mezzo fa, sarebbe dovuta terminare a luglio di quest'anno, dopo 836 giorni (questo era il crono-programma iniziale). Invece la conclusione non sarà certo per la fine del 2023. Forse neppure dodici mesi dopo. Se va bene nel 2025. Risultato: traffico e incolonnamenti in tutte le strade interessate dal cantiere, piazza Repubblica, via Dante, più avanti (di nuovo) viale Diaz e quindi via Roma, bisogna metterli nel conto ancora per un bel po’. Senza considerare il traffico che si vive in via Lungomare XI Settembre, dove i cantieri di via Roma e viale Trieste hanno rivoluzionato la viabilità. E mentre impazza lo shopping natalizio, in via Cao di San Marco, accanto a piazza Giovanni, gli operai stanno stendendo il nuovo asfalto: traffico bloccato nelle ore di punta anche qui.

La metropolitana

Il cantiere della metropolitana è una vicenda a sè: in piazza Madre Teresa di Calcutta, dove l’impresa deve realizzare due vasche di contenimento delle acque piovane che eviteranno l’allagamento di viale Diaz, non si vedono operai da un anno. Ma i lavori, per diverse ragioni (burocratiche, di cantiere, liti con l’impresa, disponibilità delle aree) vanno a rilento rispetto al programma inizialmente diffuso, in tutte le tratte aperte, così come sono da completare i raddoppi dei binari. «Questi ultimi impegneranno ancora parte del mese di gennaio ma la riapertura è condizionata dal nuovo quadro normativo in termini di autorizzazioni che non dipendono né da Arst nè dal Comune», spiega il direttore generale di Arst Carlo Poledrini, committente per la regione dei lavori della metro. Per il resto dei lavori nei cantieri oggi aperti l’azienda regionale trasporti mantiene però ottimismo. «In piazza Repubblica, giovedì mattina riaprirà parzialmente la corsia centrale, in via Dante è stata liberata la carreggiata in direzione piazza Giovanni XXIII», dice ancora Poledrini. E aggiunge: «I lavori proseguiranno con viale Cimitero e il completamento delle vasche di laminazione di piazza Calcutta fino a ottobre 2024. Entro aprile del prossimo anno, si confida di riaprire l’intera linea fino alla fermata San Saturnino».

L’accusa

«La logica non sta di casa all’Arst», dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «I cantieri sono in evidente affanno e i ritardi accumulati non fanno altro che causare ulteriori disagi. La metropolitana nasce con l’obiettivo di ridurre gli ingressi di autobus e mezzi privati ma, evidentemente, questo concetto non è stato colto in Arst al punto di avviare, contemporaneamente ai cantieri cittadini, anche gli interventi per il raddoppio dei binari interrompendo l’operatività della linea esistente e causando altri disagi, ingolfando il traffico con gli autobus sostitutivi del servizio. Proprio l’esatto contrario di quanto avrebbe voluto la logica». Risultato: «L’Arst ha disseminato cantieri in gran parte della città ma non ne ha ancora chiuso uno», aggiunge.

Gli altri cantieri

Lontano dal centro, l’incubo traffico non svanisce: a generare code e imbottigliamenti stavolta è il cantiere aperto accanto a piazza Giovanni XXIII per il nuovo asfalto. «Non si possono bitumare strade senza creare il minimo disagio», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. Che aggiunge: «Nel caso di piazza Giovanni e dintorni posso dire che, esclusa la mezz’ora di punta quando la circolazione ha subito qualche disagio, i lavori sono proseguiti senza particolari problemi. L’asfalto adesso è stato steso, da oggi si lavorerà alla segnaletica. D’altronde sono continue le lamentele dei cittadini per le strade dissestate. Piazza Giovanni non è una piazza della shopping, per cui mi sembra che rispetto ad altre situazioni non ci siano stati gli stessi problemi».

RIPRODUZIONE RISERVATA