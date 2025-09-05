Cantieri e semafori, via Roma è un incubo 

Matteo decide di cronometrarsi: partendo dal piazza Yenne alle 10.07, destinazione via Crispi, per percorrere cento metri impiega più di un quarto d’ora. «Diciassette minuti per arrivare alla scuola Satta. Bisogna intervenire e mettere fine a questo incubo», dice. Sì, perché tra i tempi dei semafori per le auto (nel Largo e in piazza Matteotti), quelli per i pedoni (in via Roma, da piazza Matteotti a Palazzo Bacaredda e nel Largo dal Municipio alla Rinascente), e il traffico generato dalle auto che girano alla ricerca di un parcheggio, il verde si perde almeno tre volte (se si è fortunati) e i tempi di attesa si allungano. Se poi ci si mette anche un cantiere (per tutta la mattina e il pomeriggio era chiusa anche viale Diaz) ecco spiegato perché Cagliari è di nuovo sull’orlo di una crisi di nervi, con auto e bus che si intrecciavano nel Largo e in piazza Amendola, file come sciame di vespe, e nervi tesi. Sembra il girone dell’inferno e invece è semplicemente via Roma. E la tempesta perfetta deve ancora arrivare: tra meno di dieci giorni, infatti, apriranno le scuole. E in autunno in via Roma e piazza Matteotti arriverà anche il cantiere della metropolitana.

Disagi per tutti

Non c’è scampo per nessun automobilista davanti ai semafori del Largo. Né per chi deve raggiungere via Crispi (il Comune ha annunciato il cambio del senso unico), né per chi deve arrivare viale La Plaia e neppure per coloro che da via Roma lato porto devono raggiungere il Largo: i semafori in piazza Matteotti (per le auto e per i pedoni) sono un altro tappo. Senza dimenticare che chi arriva da via Roma lato porto e deve raggiungere il Largo deve necessariamente passare in via Molo Sant’Agostino, attraversare l’incrocio semaforico con viale La Plaia, tornare su via Sassari, dove si affronta ancora un semaforo all’incrocio con via Roma, poi un altro ancora per il Largo.

Il Comune

«Il senso unico in via Crispi sarà modificato nei prossimi giorni», assicura l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. «L’ordinanza è di venerdì, ci vorranno un paio di giorni perché diventi effettiva ma uno dei problemi del traffico tra il Largo e via Roma sarà risolto. Parallelamente rivedremo i tempi e la sincronizzazione dei semafori, mentre l’apertura di piazza Matteotti alle auto», era un’ipotesi allo studio, «non è una soluzione percorribile perché a breve arriverà il cantiere dell’Arst per la metropolitana», aggiunge.

Le critiche

«Tra semafori in tilt e sensi unici mai corretti, i cambiamenti promessi restano lettera morta. E la viabilità è in balia di cantieri e manutenzioni gestite da altri enti che ostacolano la viabilità e spesso non ripristinano nemmeno adeguatamente l’asfalto. Manca una regia comunale e la città rimane prigioniera del traffico. Cosa accadrà con la riapertura delle scuole?», domanda Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna. «È bastato un nuovo cantiere in viale Diaz per bloccare la città, con viale Bonaria chiusa e le indicazioni sulla viabilità affidate a un moviere e non alla polizia locale», dice Giuseppe Farris (CiviCa 2024). «Il senso unico di via Crispi», aggiunge, «era una delle soluzioni più facili e immediate, attendiamoci scenari peggiori quando arriverà il cantiere della metro in via Roma. La gestione del traffico e della viabilità è completamente sfuggita di mano».

RIPRODUZIONE RISERVATA