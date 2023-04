Cantieri e polemiche politiche 

Nuovo scontro tra maggioranza e opposizione. Sullo sfondo, il rifacimento della centralissima piazza Umberto con il cantiere che aprirà il 6 maggio. «Il sindaco e la sua Giunta uccideranno deliberatamente l’economia locale - tuona Alberto Fois dai banchi dell’opposizione - determinerà una gravissima crisi ai danni della attività economiche del centro che, per questo fatto, non potranno beneficiare in modo adeguato delle opportunità derivanti dai flussi dell’imminente stagione turistica». La dichiarazione fa seguito alla denuncia che la maggioranza nonostante una mozione dell’argomento non abbia voluto parlarne in consiglio comunale.

«La scelta di avviare il cantiere a maggio non è arbitraria, è il frutto del rispetto delle norme e dei termini imposti, pena la perdita delle risorse - precisa il sindaco Ignazio Locci - si tratta di fondi indifferibili e urgenti del Pnrr. Non c’erano alternative. Consapevoli del disagio che crea un cantiere, soprattutto nella stagione estiva. Ma per correre, durerà sette mesi, tornerà utile sfruttare la finestra del bel tempo. Mi fanno venire i brividi i demagoghi dell’opposizione che ambiscono ad amministrare la città senza conoscere le norme. Se non si mettono a studiare, resteranno sempre quelli delle polemiche sterili che non vogliono le opere pubbliche».

La polemica approda sui social. «Si ravvisa una violazione dello statuto comunale sulla mancata consultazione dei cittadini - dice Rolando Marroccu del comitato Porto Solky - inoltre, su traffico e sicurezza, non esiste uno studio di valutazione dell’impatto che avrà l'incrocio a 8 strade».

