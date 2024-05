Cantieri e polemiche a Serra Perdosa 

A chiusura dei cantieri sarà l’intervento di riqualificazione più imponente mai effettuato sul rione più popoloso della città. Con un investimento molto vicino ai 3 milioni di euro, a Serra Perdosa è in atto un restyling che prevede la realizzazione degli orti urbani, di una pista ciclabile, la sistemazione dei marciapiedi, delle aree verdi e di gioco, degli spazi esterni in diversi compendi e dei parcheggi di via Ortu, Spano e piazza XI Maggio.polemiche da parte dei residenti.

Le proteste

Paolo Pellegrini definisce «scandaloso» il modo in cui gli interventi sono stati organizzati: «Da mesi proseguono senza criterio - aggiunge - Nei pressi delle piazze Volta e XI Maggio non solo non ci sono più parcheggi, ma lo spazio che da mezzo secolo si utilizzava per poter posteggiare, ora è occupato da cumuli di detriti scoperti. Due mesi fa abbiamo dovuto tirar fuori le auto con un fuoristrada perché impantanate nel fango. Ho provveduto a far pervenire all’amministrazione diverse segnalazioni». Franca Usai spiega come l’anziana madre da mesi sia impossibilitata ad uscire di casa: «Quando saranno terminati i lavori sarà un bel vedere, però al momento, da tempo il nostro accesso è quasi impraticabile, per mia madre è impossibile potervi transitare».Anche Alessandro Floris evidenzia le criticità con le quali i residenti sono costretti a convivere: «Scavano in un punto, poi si fermano lasciando gli scarti all’aria e proseguendo altrove a macchia di leopardo. - spiega - Capisco che i lavori debbano esser effettuati, però da mesi ci sono problemi di viabilità».

L’interrogazione

Il caso arriverà anche fra i banchi del Consiglio comunale per via di un’interrogazione presentata dal consigliere d’opposizione di ‘Insieme’ Simone Saiu: «Nel programma non è indicato un termine di conclusione dei lavori per le singole zone oggetto d’intervento. - dice - Occorre capire per quali ragioni poi, prima che iniziassero gli interventi, non siano state adottate le necessarie misure per rendere più favorevole il transito dei residenti e perché non siano state individuate delle aree nelle vicinanze dove accumulare terra e detriti».L’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru, spiega come la ditta esecutrice sia addirittura anticipo sul cronoprogramma e sulla vicenda dei cumuli di detriti spiega: «Non si è potuto conferire la terra per via della chiusura temporanea della discarica di inerti. Ora è attiva e gli scarti saranno conferiti. Si tratta di opere importanti, purtroppo possono comportare dei disagi agli abitanti e stiamo facendo di tutto per cercare di limitarli».

