Cantieri e otto assunzioni con i fondi del piano Lavoras  

Con una variazione al bilancio di previsione e al Dup del triennio 2024-2026, il Consiglio comunale ha acquisito il contributo regionale di circa 200mila euro che consentirà di avviare i cantieri del piano Lavoras. Potrà iniziare l’iter per l’assunzione di un geometra, due muratori, due operai generici e tre giardinieri. «Una volta che prenderanno servizio – evidenzia il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu- verrà attuato il progetto riguardante un numero importante di opere fra le quali la manutenzione di aree pubbliche, marciapiedi e verde cittadino». Via libera anche alle modifiche del “regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio di attività e chioschi su aree pubbliche” illustrate in Aula dall’assessora alle Attività produttive Rosella Orrù. Considerato che il regolamento risultava datato sono state eliminate alcune aree nel frattempo vincolate e sono state inserite nuove zone. L’assessora Roberta Cicu invece ha illustrato alcune modifiche nella commissione mensa, in cui è stato inserito anche un genitore. Approvata infine l’ acquisizione al patrimonio comunale di un tratto di strada vicinale in località “Murera”. Nelle prossime riunioni consiliari é prevista l’approvazione dell’assestamento al bilancio e, non appena arriverà la cifra esatta, sarà inserita in entrata anche la seconda parte del fondo unico. ( s.c. )

