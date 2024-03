Cantieri e incidenti: emergenza viabilità 

Dopo il martedì infernale, sul fronte del traffico, si replica. Ore 7,30 di ieri, l’Asse mediano si trasforma in un incubo per migliaia di automobilisti: basta un incidente, non grave, tra un furgone e un’auto per mandare in tilt la strada di scorrimento veloce che taglia la città in due. In pochi istanti dal punto dello scontro, direzione Poetto poco prima dello svincolo per viale Marconi, si crea una fila chilometrica. «Sono bloccato all’altezza dell’ex inceneritore. Cosa è successo?», chiede uno degli automobilisti intrappolati sui social, punto di riferimento per informazioni in tempo reale e valvola di sfogo per scaricare il nervosismo nel restare in fila per chissà quanto tempo. E come sempre accade, impossibile o quasi trovare delle vie alternative: i cantieri presenti in molte parti della città e il numero elevatissimo di mezzi in ingresso in città hanno come conseguenza la paralisi, o quasi, del traffico.

Poca pazienza

Quando ci si trova bloccati per molto tempo, praticamente fermi in fila insieme a centinaia e centinaia di altri automobilisti e camionisti, la pazienza finisce rapidamente. Soprattutto perché è automatico arrivare in ritardo al lavoro, a un appuntamento o a una visita. È quanto accade quasi tutti i giorni sull’Asse mediano. Ieri, per diverse ore, l’incidente tra un furgone e un’auto crea un ingorgo maxi. Tra rilievi della Polizia Locale e mezzi danneggiati da spostare, si crea una fila chilometrica. Un po’ come accaduto ventiquattr’ore prima con quasi cinque chilometri di fila sulla strada statale 554, un blocco di diverse ore in viale Marconi per un cantiere sull’Asse mediano, e rallentamenti in viale Colombo o via Peretti per dei lavori con la riduzione della carreggiata.

Il dibattito

Se la responsabilità degli incidenti è degli automobilisti (i dati di Polizia Locale e Polizia Stradale parlano chiaro, perché le cause dei “sinistri” sono l’alta velocità, la distrazione di chi guida e il mancato rispetto delle regole del codice della strada), certamente sarebbe necessario qualche intervento strutturale per trovare una soluzione a quello che oramai è un problema quotidiano. Le cronache raccontano di incidenti tropo frequenti proprio sull’Asse mediano e del traffico paralizzato per la presenza di troppi cantieri aperti contemporaneamente ma anche di interventi svolti nelle ore di punta. Così in tanti criticano la scelta di viale Marconi a senso unico: questo ha spostato una grossa fetta di traffico sull’Asse mediano, su via Galvani, su via Mercalli e sulla strada arginale che costeggia il canale di Terramaini. Ripensare al doppio senso in viale Marconi è fattibile? Alla prossima amministrazione la risposta all’interrogativo. Nell’attesa che i cantieri più imponenti (via Roma su tutti) arrivino a compimento, si potrebbero effettuare la notte tutti gli altri lavori che impongono la chiusura, anche parziale, di strade. Inoltre le strade vengono “ristrette” per dare spazio a piste ciclabili e marciapiedi. Le conseguenze? Rallentamenti e più traffico. In attesa che il trasporto pubblico a Cagliari si arricchisca del nuovo tracciato della metropolitana leggera. Ma quando sarà inaugurata?

