Cantieri di forestazione: il Comune assume 17 operai 

Cantieri occupazionali al via a Sant’Antioco dove l’amministrazione comunale ha varato tre progetti nei quali prevede di inserire 17 unità lavorative e di investire 324mila euro.

Nel dettaglio i cantieri sono sostanzialmente tre: Lavoras, nuovi cantieri e il tradizionale cantiere della forestazione. Il primo prevede una suddivisione in due segmenti: la manutenzione del verde pubblico e degli alloggi popolari, con l’impiego di 6 operai che saranno impiegate per 30 ore settimanali, per 8 mesi.

L’altro invece andrà a selezionare 5 neo diplomati che avranno il compito di provvedere al riordino di tutti gli incartamenti e i documenti inerenti il patrimonio immobiliare di proprietà del comune. Per la forestazione, altri 6 operai che, assieme a tutti gli altri, saranno selezionati dall’Aspal attraverso le graduatorie, stilate sulla base della priorità occupazionale e dell’isee, inviate al comune per procedere alle chiamate al lavoro.

«Questi cantieri rappresentano una modalità importante per rispondere alle esigenze che una parte della società richiede - dice il sindaco Ignazio Locci - risponde all’esigenza di rafforzare la presenza nel territorio e va a supportare la squadra tecnica del comune. Esigenza da non sottovalutare, quella di lavorare e provare ad inserirsi per chi appartiene alle fasce più deboli, nel mondo del lavoro».

