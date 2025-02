Cantieri del piano LavoRas: tredici nuove assunzioni  

Sono partiti a Serramanna i cantieri LavoRas, finanziati con 320 mila euro e che consentiranno di provvedere alla manutenzione del verde e del patrimonio comunale.

«Sono entrate in servizio 13 nuove figure, per lo più operai, tramite i due cantieri LavoRas attivati dal Comune grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegn», dice il sindaco Gabriele Littera di quella che rappresenta una prima, anche se a tempo determinato, risposta alla crisi di dipendenti al Comune di Serramanna. L’avvio dei cantieri LavoRas, che andranno avanti per 8 mesi, è stato condizionato dall’impossibilità di reclutare i due muratori qualificati perché ai bandi (due) per la selezione, nessuno in possesso di quella professionalità specifica si è presentato. «Non si riesce a reclutare i muratori in quanto tutti sono pressoché impiegati in imprese del settore, ma noi andremo avanti con i manovali, con ulteriori due al cantiere che sarà seguito dagli operai comunali già in servizio», aveva commenta il sindaco di Serramanna davanti al secondo bando di selezione andato deserto. Ora, anche senza muratori i cantieri hanno preso avvio. «Sette dei lavoratori reclutati si occuperanno di manutenzione del verde pubblico, 6 di loro si occuperanno invece di manutenzione del patrimonio ed hanno cominciato ripristinando il marciapiede di via Roma in diversi punti».

