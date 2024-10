Cantieri: decine di interventi  

Numerosi interventi pubblici sono attualmente in corso o in fase di ultimazione a Guspini Sono appena cominciati i lavori di ampliamento e ristrutturazione degli stabili destinati a biblioteca comunale (lotto 1, 200mila euro).

Tra i lavori imminenti, la ristrutturazione della scuola elementare Grazia Deledda (350mila euro) e il completamento del centro di documentazione delle miniere (190mila). Progetti in fase avanzata includono la costruzione di un nuovo asilo finanziato dal Pnrr (un milione di euro) e la sistemazione della scuola numero 2 con fondi Iscola. Quasi ultimati anche gli interventi di manutenzione del Palapip (522mila), quelli sulla scuola Segni (200mila), la riqualificazione del complesso Case a Corte di via Caprera e via Diaz (un milione di euro) e la riqualificazione dell’edilizia residenziale su edifici in via Montevecchio con fondi Pnrr per 800mila euro. Sul lato religioso, prossimo alla partenza anche il secondo lotto di lavori nella chiesa San Giovanni Bosco per 130mila euro. Nel borgo di Montevecchio, in programma alcuni interventi di efficientamento energetico nell’ex mensa impiegati e altri fabbricati (90mila euro) e nella caserma dei carabinieri (15mila).

Nello scorso consiglio comunale, inoltre, sono stati annunciati i finanziamenti per ulteriori 5 progetti, per un importo di un milione e 650mila euro. L’assessore ai lavori pubblici, Marcello Serru, specifica che «in questi anni siamo riusciti ad ottenere fondi per oltre 30 interventi (10 milioni di euro),ma ce ne sono altri in programma nel piano comunale delle opere pubbliche». (g. g. s.)

