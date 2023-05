Cantieri comunali, cambia la viabilità 

Giorni di lavori a San Sperate, tra pulizie dei canali, operazioni sulle strade e modifiche temporanee alla viabilità. A darne comunicazione è la stessa amministrazione comunale attraverso avvisi e delibere.

Ieri sono iniziate le operazioni di sistemazione idraulica e messa in sicurezza degli argini del rio Flumineddu. Per assicurare l'avanzamento in sicurezza degli interventi è stato attivato un divieto di sosta temporaneo che resisterà fino alla fine delle operazioni. Il divieto (con rimozione forzata, come specificato nel provvedimento dirigenziale) riguarda via Rio Concias, nel tratto da via Sardegna a via Campidano, e resterà attivo dalle 7 alle 18, fino alla fine dei lavori.

Contestualmente, nella giornata di oggi, è previsto un allaccio idrico e fognario nella strada di vico Cagliari. E a questo proposito ecco il divieto di sosta e di transito, previsto per un giorno, ma che potrebbe seguire i lavori se dovessero ritardare. «È ammessa la circolazione locale dei residenti – si puntualizza nell'ordinanza – nel tratto non interessato dai lavori compatibilmente e in subordine alle esigenze di sicurezza e di lineare esecuzione dei lavori, previo accordo e consenso degli operai addetti ai lavori».

