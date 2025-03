Cantieri chiusi, strade distrutte 

Di cartelli stradali arancioni con la scritta “Inizio cantiere” se ne vedono ovunque, da mesi. Con tanti e ovvi disagi per i cittadini. Non mancano le ordinanze da parte del Comune che annunciano divieti di sosta e di transito. A Cabras lavori in corso in tantissime strade. Il problema è che però non sempre l’asfalto, terminati gli interventi, viene sistemato come si dovrebbe.

I lavori

Per capire cosa succede nelle strade del paese lagunare basta fare una passeggiata, sia in centro che in periferia. Al lavoro ci sono gli operai di Abbanoa che stanno intervenendo per l’efficientamento della rete idrica con l’obiettivo di eliminare le perdite. Ma ci sono anche quelli di E-Distribuzione, per portare a compimento l’interramento delle linee aeree. E come se non bastasse ecco i lavori poi la posa della fibra da parte di Fiber.com.

Strade dissestate

Ci sono tratti però che non si presentano più come erano inizialmente, prima dei lavori. Via Tharros, ingresso del paese, è un esempio: «Prima dei tagli il Comune era intervenuto per asfaltare l'intero tratto, ora però la strada presenta rattoppi evidenti - dice il sindaco, Andrea Abis - Un vero disastro. Stesso discorso vale anche per le vie Trieste e Vittorio Veneto». Il sindaco però spiega che tutti i lavori sono monitorati: «Il nostro ufficio tecnico segue le opere che vengono autorizzate dallo stesso Comune, altrimenti questi non potrebbero essere realizzati. Lo stesso Ente poi segue anche il ripristino da parte delle imprese ma ci sono strade che vengono tagliate anche da più soggetti». Ma come si comporta il Comune quando le strade dopo gli interventi non vengono restituite nelle condizioni iniziali? «C’è un regolamento che disciplina questo aspetto - precisa Abis - I ripristini ad esempio non possono sempre contemplare tutta la carreggiata, sarà sempre quindi una strada rappezzata». Se poi le strade vengono lasciate con situazioni di pericolo sono previste sanzioni: «In questi anni ne sono state fatte diverse, a tutti e tre soggetti che stanno lavorando», spiega Abis.

Via Giovanni XIII

Il Comune ha deciso, per ora, di non intervenire in via Giovanni XXIII dove regnano marciapiedi distrutti e aiuole invase dalle radici. In cassa ci sono 300mila euro ottenuti tempo fa dal Pnrr. «Non ho intenzione di far partire i lavori. Prima aspetto i tagli - dice Abis - Rischio di mandare in fumo le risorse».

