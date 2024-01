Cantieri bloccati, gli operatori: non abbandonateci 

Che l’avvio dei lavori di rifacimento del lungomare di Torregrande avrebbe portato qualche disagio, era inevitabile. Eppure lo stop a novembre, a poche settimane dall’avvio del cantiere, ha creato preoccupazione fra i 400 residenti e i commercianti della borgata. «Pensando alla stagione estiva, siamo preoccupati per la sospensione dei lavori - commenta l’imprenditore Marco Spasiano- ci sono diversi progetti in ballo come il lungomare, l’Area camper e grandi eventi e i lavori che dovrebbero cominciare al porticciolo».

Le richieste di commercianti e cittadini vogliono essere costruttive: «Chiediamo una maggiore attenzione al verde pubblico e alla spiaggia. La preoccupazione reale è che nell’estate 2024 il turista possa rivolgersi altrove - conclude Marco Spasiano- e prediligere altre località». Molte perplessità anche fra chi vive a Torregrande. «Il nostro dubbio è come sarà la prossima stagione estiva – chiede Sandro Cicu, un residente - Credo che il problema sia legato alla gestione di Torregrande durante le amministrazioni che si sono succedute negli anni: la borgata è diventata un non-luogo, non si capisce se è un quartiere di Oristano, e come tale con tutti i diritti che un'amministrazione comunale deve riservare a un quartiere, oppure se è un luogo di futuro o attuale sviluppo economico del settore turistico. Non c’è un’unione tra i due ambiti che possa determinare momenti di sinergia». E intanto dal Comune arrivano le prime rassicurazioni. «I lavori sul lungomare riprenderanno entro fine mese» sostiene l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete.

