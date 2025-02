Cantieri aperti, il paese cambia volto 

Ci sono opere ferme, altre in via di realizzazione infine quelle che stanno per partire. «Sarà un 2025 ricco di novità - spiega il sindaco Andrea Abis - Spero che nessun intervento resti bloccato, siamo sempre alla ricerca di risorse, non è semplice».

I cantieri fermi

Quello che non conosce pace ormai da dieci anni è il Centro anziani di via De Castro che dovrebbe sorgere nella casa di Elisabetta Manca, cittadina che donò al Comune la sua abitazione e centomila euro con la clausola di trasformare l’edificio in una struttura per anziani. I lavori si sono bloccati nuovamente. «Siamo in attesa di recuperare le risorse per continuare l’intervento - spiega Abis - Tra cambi di progetto, perizie e vari abusi da eliminare le risorse che avevamo a disposizione sono finite». Ma non sono ancora iniziati nemmeno i lavori di ristrutturazione delle case popolari di via Mascagni. La Giunta tre anni fa si era aggiudicata un finanziamento di 2 milioni nell’ambito del Pnrr. «Stiamo per traferire le famiglie in altri appartamenti - dice Abis - ma non è un’impresa semplice. Dopo gli interventi potranno cominciare». E ancora i lavori di riqualificazione si sono fermati tempo fa nella zona artigianale: «Manca solo l’asfalto in alcune strade - aggiunge - Per il resto abbiamo concluso». Infine la rete fognaria di San Giovanni di Sinis, l’incompiuta per eccellenza. L’impresa che alcuni anni fa aveva vinto l’appalto per l’impianto ha deciso di non proseguire l’intervento iniziato nel 2020. Ora il Comune dovrà pubblicare la nuova gara.

Lavori in corso

Operai al lavoro senza sosta a Solanas per realizzare la nuova scuola materna. Ci sono già il solaio e i pilastri. E ancora interventi nella nuova ala del museo civico: per essere inaugurata bisogna attendere però la fine della pavimentazione e l’installazione delle finestre. Impossibile però capire se sarà fruibile già da quest'estate. Continuano anche i lavori nel lungo stagno dove è in corso la realizzazione di una lunga pista ciclabile e pedonale che dal centro del paese arriva fino all’uscita.

Il futuro

Una delle opere più attese è sicuramente la pista ciclabile che dal paese arriverà a San Giovanni di Sinis, che sarebbe dovuta sorgere già diversi anni fa. nei giorni scorsi si è conclusa in maniera positiva la conferenza di servizi alla quale hanno partecipato l’assessorato ai Lavori pubblici della Regione, l’Arst, il Comune di Cabras, la Provincia, l’Ufficio tutela del paesaggio e la Soprintendenza. A disposizione ci sono le risorse del Pnrr finanziate nell’abito del progetto “Ciclovia della Sardegna”, per promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto alternativo. «Il cantiere partirà a breve - dice Abis - Quest’anno dovrebbero partire anche i lavori di ristrutturazione del campo da calcio di via Tharros e la bonifica del lungo stagno».

