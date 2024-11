Cantieri aperti e posti di lavoro 

La priorità assoluta è la nuova Olbia Tempio e soltanto con il ripristino della Provinciale 38 (non percorribile da 11 anni) il caso Monte Pino sarà chiuso. Ma già ora c’è una buona notizia per la Gallura e Olbia, collegata alla riapertura del cantiere della Sp 38. È il forte impegno, finanziario e in termini di commesse, del Gruppo Vitali. La società lombarda (con sede a Peschiera Borromeo) è stata scelta da Anas per il completamento dei lavori di Monte Pino, ma soprattutto ha scelto Olbia come base operativa per rafforzare la sua presenza in Sardegna. Vitali Spa sta ampliando la sua sede olbiese per aumentare la produzione di asfalti, che attualmente è di circa 250 tonnellate/ora di materiale. Gli obiettivi della impresa lombarda (che ha iniziato l’avventura sarda con l’appalto aeroportuale della Geasar) sono quelli di attivare la produzione, anche con nuovi macchinari, di asfalti da materiali di riciclo (recupero del fresato stradale) . Ma Vitali sta anche verificando le potenzialità del mercato sardo delle bonifiche ambientali e delle demolizioni.

Il quartier generale

Il cantiere di ampliamento della sede olbiese (inaugurata nel 2019 e costata cinque milioni di euro) prevede un ulteriore investimento di oltre dieci milioni di euro. Nello stabilimento olbiese lavoreranno una sessantina di persone, sarà il quartier generale della Vitali per tutti le commesse sarde. La società ha già operato nell’Isola (aeroporti di Olbia e Elmas) e ora collabora stabilmente con Anas. Da Olbia partiranno personale e mezzi per le manutenzioni straordinarie delle statali del nord dell’Isola. Vitali spa ha diversi contratti con Anas, uno stipulato nel 2018 è per un importo di circa 25 milioni di euro. Ma ci sono anche altre commesse che alimenteranno il volume di lavoro della sede della Zona Industriale di Olbia. Gli accordi con il Cipnes prevedono che (come era stato per la realizzazione della sede) l’ampliamento sia realizzato promuovendo l’economia sostenibile.

«Personale sardo»

Luca Vitali, uno dei manager del gruppo lombardo, spiega: «L’azienda punta sulla Sardegna e stiamo rafforzando la nostra presenza a Olbia. Il personale sarà sardo. Monte Pino è una delle sfide che faremo di tutto per vincere».

