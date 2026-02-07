«Cantieri aperti? È campagna elettorale» 

«Più che un elenco di cantieri, è un chiaro segno di campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali». Con queste parole Antonello Figus, consigliere di minoranza e per due mandati sindaco di Santa Giusta, commenta l’annuncio del vicesindaco Pierpaolo Erbì sui lavori pubblici recentemente affidati.

«Far partire diversi cantieri due mesi prima delle elezioni è una pratica vecchia che non funziona più- sostiene Figus, che probabilmente sarà in pista per le Amministrative - I cittadini valutano tutto ciò che è stato fatto in questi anni, nel caso di questa amministrazione, poco e nulla. Cinque anni fa abbiamo lasciato in cassa importanti risorse per progetti che non hanno visto la luce». Figus cita il parco del Romanico, «che non è stato terminato. Ma non sono iniziati nemmeno i lavori per la ristrutturazione del Genio civile, dove sarebbe dovuto sorgere un albergo diffuso e un centro per il restauro. E ci sono ancora 2 milioni che il Comune rischia di perdere. Inoltre 400mila euro per la razionalizzazione della rotonda all’uscita del paese sono in cassa da diversi anni, ma l'infrastruttura non è ancora stata realizzata».

Figus poi lancia un'altra frecciatina: «Non capisco perché sia stato il vicesindaco, che ha dichiarato di essere disponibile a candidarsi a sindaco, a voler annunciare questi progetti, quando lo stesso primo cittadino Andrea Casu ha già dichiarato di riprovarci». Il clima elettorale è già caldo. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA