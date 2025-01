Cantieri aperti a scuola: nuovo look per due palestre 

Procedono a pieno ritmo i lavori per il rinnovo degli impianti e per la messa in sicurezza delle due palestre dell’istituto comprensivo in via Foscolo e per la nuova mensa di via Paganini. L’amministrazione comunale ha investito 140mila euro per lo spazio della refezione che permetterà di completare i lavori già finanziati per un totale di 436mila euro grazie a un progetto della precedente amministrazione curato in particolare dall’assessora uscente Giusy Chessa. Allo stesso modo per le due palestre comunali, ai 350mila già previsti per la messa in sicurezza di questi impianti, si sono aggiunti lavori per altri 40mila euro. Lo evidenzia il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: «Quest’importante impegno di spesa aggiuntivo è uno sforzo significativo, che dimostra l'attenzione che questa amministrazione vuole riservare al settore dell'istruzione per consentire ai nostri giovani di crescere in ambiente scolastico di alta qualità. Con queste risorse messe a disposizione si completeranno gli ultimi lavori in corso sui nostri impianti».

Così le due palestre di via Foscolo saranno a disposizione non solo degli studenti della scuola, ma anche delle numerose società sportive che svolgono diverse attività nel pomeriggio e la sera. In via Paganini i nuovi spazi della mensa saranno a disposizione degli studenti della primaria, che usufruiscono del tempo pieno e dei pasti a scuola. (g. pit.)

