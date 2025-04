Cantieri aperti a fine anno 

La rete viaria, le scuole e la situazione della sanità sono stati al centro dell’incontro che si è svolto ieri a Sorgono tra l’amministratore straordinario della Provincia, Giuseppe Ciccolini, e i sindaci del Mandrolisai. Dopo le tavole rotonde con le Unione dei Comuni di Barbagia, Baronia e Marghine, Ciccolini ha fatto il punto con i primi cittadini della Comunità montana Barbagia-Mandrolisai, analizzando lo stato della rete viaria e parlando dei cantieri in partenza. Poi l’incontro con il comitato Sos, all’ospedale San Camillo per un confronto sulle problematiche legate all’assenza dei pediatri e sulla necessità di realizzare a Sorgono la quarta base dell’elisoccorso nell’Isola.

I fondi

Spiega Ciccolini: «È stata una giornata proficua. ll nostro ente dispone di 15 milioni che consentiranno di intervenire sugli oltre mille chilometri di strade di competenza. La Barbagia-Mandrolisai avrà un ruolo centrale, con vari lavori fra la fine del 2025 e l’inizio 2026». Indica le priorità: «L’avvio dei cantieri nel 2026 per la Cossatzu-Tascusì, passando per la Ortueri-Peales e la provinciale 8 Cossatzu-Gadoni che siamo pronti a cofinanziare avendo il sostegno della Regione. La Meana-Polu è un’opera attesa da anni, occorre asfaltare e mettere in sicurezza gli 8 chilometri di sterrato».

Sanità e scuole

«Diverse famiglie vivono il dramma dell’assenza pediatri - dice Ciccolini - stiamo lavorando con Asl 3 e Ares affinché si risolva presto. La vera sfida dev’essere quella di dare alla Barbagia-Mandrolisai una base dell’elisoccorso. Battaglie su cui faremo fronte quadrato, andando presto ad appaltare anche i lavori della palestra dell’Agrario di Sorgono e quelli dell’ascensore del liceo scientifico».

I sindaci

Dice il presidente della Comunità montana Alessandro Corona: «Un incontro soddisfacente. Vi saranno risorse che potranno consentire interventi attesi e necessari sulla viabilità. Resta chiaro che gli investimenti nel nostro territorio debbano avere la medesima dignità economica e strategica degli altri territori». Franco Zedde, sindaco di Sorgono: «Un tavolo importante che ha delineato le priorità impellenti su cui far fronte partendo dagli interventi infrastrutturali e quelli per il diritto alla salute, creando un fronte compatto per una base dell’elisoccorso». Soddisfatto anche il sindaco di Belvì, Maurizio Cadau: «Un momento di importante confronto che traccia delle linee guida sui focus che riguardando il territorio, il supporto della Provincia sarà essenziale». Il comitato Sos «apprezza il costante dialogo. La Provincia è un attore importante che può e deve sostenere il diritto alla salute e le varie sfide che ci attendono».

