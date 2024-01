Cantieri, ancora un anno di lavori 

Sicuramente non sarà per la fine di febbraio. E neanche per quella di giugno (le due scadenze elettorali del 2024). Ufficialmente fare previsioni precise è impossibile, la puntualità dell’intero puzzle dei grandi cantieri aperti in città, in testa la riqualificazione di via Roma (del Comune) e i lavori della linea 3 della metropolitana leggera (di Arst), dipenderà da fattori diversi e intrecciati.

Le opere più grandi

Via Roma, dove ruspe e operai hanno cominciato a lavorare il 27 marzo scorso, con tre mesi di stop dovuti ai noti ritrovamenti archeologici, dovrebbe tornare completamente libera a fine luglio, almeno questo è il termine previsto dal contratto d'appalto: l’impresa ha cominciato a sistemare i basoli dopodiché, in primavera, passerà a lavorare sull’altro tratto, quello che arriva fino all’incrocio con il Largo. «I lavori procedono regolarmente», assicura l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. Per la metro, invece, i cui lavori sarebbero dovuti finire a luglio dello scorso anno (questo era il cronoprogramma iniziale prima che intervenissero ragioni burocratiche e liti con l’impresa, ora risolte), si andrà avanti per tutto il 2024. Anzi, verosimilmente si allungherà anche oltre, per un po’ di tempo nel 2025. Intanto «entro aprile si confida di finire l’intera linea fino alla fermata di San Saturnino», da piazza Repubblica ormai quasi completa, dice il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. Che aggiunge: «Proseguiamo con i lavori sia sul raddoppio della linea Caracalla-Repubblica, con il rifacimento degli attraversamenti stradali, sia sul versante verso piazza Matteotti», cioè via Dante, viale Cimitero, quindi piazza Madre Teresa di Calcutta con la vasche di contenimento delle acque piovane, poi viale Diaz e infine via Roma (ma non prima che il Comune abbia terminato il frontemare).

Le altre

In mezzo, però, ci sono le opere più piccole: alcune stanno per essere concluse, nel giro di uno-due mesi, altre andranno avanti fino all’estate. Nel dettaglio: piazza Matteotti, che fa parte del cantiere di via Roma, è praticamente agli sgoccioli. L’impresa sta iniziando a fare la pavimentazione. L’obiettivo è restituire la nuova piazza a marzo. Poi c’è via Dante: «Prima di Natale abbiamo deciso di sospendere i lavori per dare la possibilità ai commercianti di lavorare per le festività», spiega l'assessore Mereu. «A metà gennaio riprenderemo i lavori, ma mancheranno solo alcuni piccoli dettagli», come la sistemazione degli scivoli agli incroci, «per cui tempo un mese, un mese e mezzo, e anche la riqualificazione di via Dante sarà completata», aggiunge. Capitolo viale Trieste: prima di Natale l'amministrazione ha aperto solo ai pedoni il primo tratto riqualificato, da piazza del Carmine e via Caprera. Ha già cominciato a lavorare sul secondo tratto, quello fino all’incrocio con via Roma: anche in questo caso il termine previsto di fine lavori è luglio. Infine c’è piazza Arcipelaghi, al Poetto: la fine lavori è prevista prima dell’inizio dell'estate. E per i cantieri che si avviano alla conclusione, ce ne sono due (di fondamentale importanza) che stanno per aprire: quelli per i collettori di Pirri che risolveranno definitivamente il problema degli allagamenti in caso di forti piogge.

